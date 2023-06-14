Çinli teknoloji şirketi Honor, Temmuz ve Ağustos aylarında yeni ürünlerini piyasaya sürecek. Honor X50 akıllı telefonu Temmuz ayında satışa sunulacak, bunun yanı sıra Ağustos ayında Magic V2 katlanabilir telefon ve Pad V8 Pro tablet takip edecek. Ürünler ilk etapta Çin pazarında yer alacak.

Sızıntılara göre Honor üzerinde X50 telefon, Magic V2 katlanabilir telefon ve yeni bir tablet üzerinde çalışıyordu. Çinli bir analist, bu üç model için muhtemel piyasaya sürüm tarihlerini açıkladı. Bazı Honor modelleri Çin sertifika platformlarında görüldü ve yaklaşan bir lansmana işaret ediyor. Modellerden biri X50 için ALI-AN00 model numarasına sahip.

İlginizi çekebilir: Oppo Android 14 Alacak Telefonları Duyurdu!

Honor’un yeni tabletinin Honor Pad V8 Pro olarak adlandırılacağı söyleniyor. Tabletin öncekinden daha güçlü bir işlemciyle geleceği belirtiliyor. Honor Pad V8’in geçen Nisan ayında duyurulduğunu hatırlayın. Ağustos ayında çıkacağı söylenen üçüncü model Magic V2 katlanabilir telefon olacak. Magic V2’nin Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciyle geleceği belirtiliyor.

X50 telefonunda 6,78 inç AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 16GB RAM, 512GB depolama alanı ve 5.700mAh batarya olacağı söyleniyor. 35W hızlı şarj desteği de olacak.

Magic V2, Android tabanlı MagicOS 13 işletim sistemiyle gelecek. 108MP ana kamera ve 8MP ön kamera olacağı belirtiliyor.

Honor henüz resmi bir açıklama yapmadı ve fiyatlandırma detayları mevcut değil. Firmanın yeni ürünleri hakkındaki tüm bilgiler söylentilerden oluştuğunu belirtelim.