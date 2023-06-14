Oppo şu anda özellikle Avrupa’da çalkantılı bir dönemden geçiyor. Çinli marka, Nokia tarafından lisansı 2021’de sona erecek olan temel bir patentin ihlali nedeniyle açılan bir davanın hedefi oldu. O zamandan beri iki şirket bir anlaşmaya varamadan yenileme fiyatını müzakere ediyor. Söz konusu ülkeler İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya’dır. Bu ülkelerde Oppo akıllı telefon satışını durdurmak zorunda.

Anlaşmazlığın kamuoyuna açıklanmasından bu yana ortaya çıkan tüm sorulardan biri, halihazırda satılan veya hala mağaza raflarında bulunan ürünlerin bakımıyla ilgilidir. Marka, yasaktan etkilenen ülkelerde artık ticari olarak mevcut olmasa bile, telefonlarına güncellemeler getirmeye devam edecek mi? Cevap evet.

İşte Android 14’e yükseltilecek Oppo akıllı telefonların listesi

Oppo Benelux, bu teyide yanıt verircesine Android 14 güncellemesini alacak telefonların bir listesini yayınladı. Daha spesifik olarak, ColorOS’un Android 14 tabanlı sürümü. Listede 11 telefon yer alıyor. Sadece üst düzey telefonları değil, tüm pazar segmentlerini kapsıyor. İşte tam liste:

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Reno7

Oppo Reno8

Oppo Reno8 T

Oppo Reno8 Pro

Oppo A57

Oppo A77

Oppo A78

Oppo A98

Bu listede dikkat çeken birkaç eksik var. İlk olarak, Oppo’nun Fransa’da piyasaya sürülecek son üst düzey akıllı telefonu Find N2 Flip. Ancak Android 14’e geçişten etkilenecek. Oppo Fransa, daha önce yaptığı bir basın açıklamasında telefonun beta sürümüne katılacağını doğrulamıştı. Aynı basın açıklamasında marka, Find N2 Flip’in işletim sisteminin bu sürümünü çalıştıran ColorOS’un son sürümü ile kesin olarak Android 14’e geçeceğini açıkladı.

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Dikkat çeken bir diğer eksik ise Dimensity 900 ve 8GB RAM tabanlı bir akıllı telefon olan Find X5 Lite. Bu telefon 2022 yılında piyasaya sürülmüştü ve en az bir büyük Android güncellemesinden faydalanmış olmalıydı. Bu iki eksikliğin olası bir açıklaması var: Oppo Benelüks kataloğu Oppo Fransa’nınkinden farklı. Bu durum, Reno8 T’nin Fransa’ya hiç gelmemiş olmasına rağmen neden listede yer aldığını da açıklıyor.