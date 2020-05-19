Honor V6 resmi olarak duyuruldu!

Honor geçtiğimiz hafta Honor V6 tabletini piyasaya süreceğini duyurmuştu. Bugün ise Honor‘un yeni tableti piyasaya resmi olarak çıktı. Honor V6, %84 ekran gövde oranına sahip 10.4 inçlik 2K (2000×1200 piksel) çözünürlüklü ekrana sahip olacak.

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Honor V6 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

V6, günümüz tabletlerinin oldukça üstünde bir ekran deneyimine sahip olacak. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. İşlemci tarafında ise Kirin 985 yonga setinden gücünü alacak. Honor, yeni tableti ile birlikte dokunmatik hassasiyeti oldukça iyi seviyede olan Magic Pencil‘i de tanıttı. Magic Pencil, tabletin kullanımını ve kullanıcı deneyimini geliştiren bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. V6, Honor ve Huawei telefonları ile hızlı paylaşım özelliğini de destekliyor.

Honor V6, arka tarafta LED flaşlı 13 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera ile geliyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve video görüşmeleri için 8 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram değerine sahip ön kamera bulunuyor. Tablet, USB-C bağlantı noktası üzerinden 22.5 W hızlı şarj desteği sunan 7.250 mAh batarya ile gelecek. Cihazın tableti destekleyen yeni bir klavye aksesuarı da mevcut.

Yazılım tarafında V6, Android 10 tabanlı Magic UI 3.1 ile gelecek. Cihaz, Google Hizmetleri olmadan Huawei‘nin kendi uygulama mağazası ile birlikte geliyor. Bazı Google uygulamalarını aktarma ve yükleme işlemi için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

Honor, henüz tabletin fiyatlandırma ve satışa çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi. V6, tahmini olarak Haziran ayında mağazalarda yerini alacaktır.