HONOR markasının yeni ürünü X9b ofise geldi. Hiç vakit kaybetmeden telefonu kutusundan çıkarttık ve ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaştık.
HONOR X9b Teknik Özellikleri:
Tasarım: 163.6 x 75.5 x 8 mm, 185 gram, IP53 Sertifikası
Ekran: 6.78 inç AMOLED, FHD+, 1 milyar renk, 120Hz, 1200 nit parlaklık
İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
RAM/Depolama: 12GB / 256GB
Kamera: 108MP + 5MP + 2MP / 16MP
Batarya: 5800 mAh
Şarj: 35W
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC
Fiyat: 18.999 TL
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