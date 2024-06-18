Qualcomm, her yıl merakla beklenen Snapdragon Zirvesi’ni Ekim 2024’ün sonlarında düzenleyecek. Bu yılki etkinlikte, teknoloji dünyasının dikkatini çekecek olan yeni nesil amiral gemisi işlemci Snapdragon 8 Gen 4 olacak. Qualcomm, bu yeni çipi sıfırdan yeniden tasarlayarak, mobil işlemci pazarında büyük bir değişim başlatmaya hazırlanıyor. Peki, Snapdragon 8 Gen 4 hakkında neler bekleyebiliriz? İşte şimdiye kadar topladığımız ayrıntılar.

Snapdragon 8 Gen 4 özellikleri nasıl olacak?

Snapdragon 8 Gen 4’ün en büyük yeniliklerinden biri, Cortex çekirdeklerinden Qualcomm’un kendi geliştirdiği Oryon CPU çekirdeklerine geçiş olacak. Oryon çekirdekleri, Qualcomm’un en yeni Snapdragon X Elite ve X Plus PC çiplerinde kullanılanlarla aynı olacak. Ancak, bu çekirdeklerin mobil cihazlarda kullanılması için küçültülmesi gerekecek. Qualcomm’un bu konuda nasıl bir yol izleyeceği henüz net olmasa da, mobil cihazlara uyarlanmış bir versiyonun geleceği kesin.

SD 8 Gen 4, TSMC’nin N3E düğümünde 3nm’lik bir işlemle üretilecek. Bu, Snapdragon 8 Gen 3’ün 4nm işlemine göre büyük bir gelişme. 3nm düğümü, aynı çip alanında daha fazla transistöre izin vererek daha iyi performans ve verimlilik sağlayacak. Daha küçük transistörler, teorik olarak aynı görevleri daha az güç tüketerek gerçekleştirebilecek. Ancak, bu yeniliklerin maliyeti de yüksek olacak. Analist Ming-Chi Kuo, Snapdragon 8 Gen 4’ün %25-30 oranında daha pahalı olacağını öngörüyor, bu da yeni işlemcinin kullanıldığı telefonların fiyatlarını artıracak.

SD 8 Gen 4’ün çekirdek yapısında da önemli değişiklikler bekleniyor. Önceki nesil Snapdragon 8 Gen 3, 1+3+4 küme tasarımını kullanırken, Snapdragon 8 Gen 4’ün 2+6 tasarımına geçeceği bildiriliyor. Bu yeni yapı, 4.26 GHz’de çalışan iki yüksek performanslı Oryon çekirdeği ve 2.8 GHz’de çalışan altı Cortex-A725 çekirdeğinden oluşacak. MediaTek’in geçen yıl Dimensity 9300 ile benimsediği verimlilik çekirdeklerini dahil etmeme yaklaşımını Qualcomm da takip ediyor gibi görünüyor.

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SD 8 Gen 4’ün yeni bir Adreno GPU’ya sahip olması bekleniyor. Muhtemelen Adreno 830 olarak adlandırılacak bu grafik birimi, yeni bir Slice GPU mimarisi ve “GPU kullanımını” iyileştiren yeni teknolojilerle donatılacak. Bu değişiklikler, genel grafik performansını artırarak, özellikle oyun ve grafik yoğun uygulamalarda daha akıcı ve hızlı bir deneyim sunacak.

Snapdragon 8 Gen 4’ün performans açısından en büyük rakibi, Apple’ın iPhone 16’da kullanacağı A serisi çip olacak. İlk sızıntılar, Snapdragon 8 Gen 4’ün tek çekirdek performansında Apple A18 ile başa baş gidebileceğini ve çok çekirdekli görevlerde onu geçebileceğini gösteriyor. AnTuTu testlerinde Snapdragon 8 Gen 4’ün 1.769.083 puan aldığı bildirildi. Bu puan beklenenden düşük olsa da, optimizasyon süreci tamamlandığında performansın daha da artması bekleniyor.

Snapdragon 8 Gen 4 kullanacak ilk telefonlar

SD 8 Gen 4’ü kullanacak ilk akıllı telefonun Xiaomi 15 serisi olması bekleniyor. Xiaomi, Qualcomm’un en son amiral gemisi SoC’lerini benimseme konusunda hızlı davranan markalardan biri. Bunun ardından OnePlus 13, iQOO 13 ve Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin Redmi K80 serisinin de Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye sahip telefonlar sunması bekleniyor. Ayrıca, Samsung Galaxy S25 serisi, Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Sony Xperia 1 VII’nin de bu yeni işlemciyi kullanacağı tahmin ediliyor.

Qualcomm’un SD 8 Gen 4 ile yaptığı yenilikler, mobil işlemci dünyasında büyük bir değişimi işaret ediyor. Yeni Oryon CPU çekirdekleri, 3nm işlem teknolojisi ve gelişmiş GPU mimarisi ile Snapdragon 8 Gen 4, performans ve verimlilik açısından önemli bir adım olacak. Bu yenilikler, kullanıcıların günlük deneyimlerini iyileştirirken, mobil cihazların da daha güçlü ve etkili olmasını sağlayacak. Qualcomm’un Ekim 2024’teki yıllık Snapdragon Zirvesi, bu yeniliklerin detaylı bir şekilde tanıtılması ve teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratması bekleniyor.