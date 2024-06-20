OnePlus, Nord CE 4 Lite’ın Hindistan’daki lansman tarihini doğruladı. Midranger, 24 Haziran Pazartesi günü saat 19:00 IST’de piyasaya sürülecek ve ön siparişler Amazon Hindistan aracılığıyla yapılan duyurunun hemen ardından başlayacak.

İçindekiler OnePlus Nord CE 4 Lite lansman tarihi açıklandı

OnePlus Nord CE 4 Lite lansman tarihi açıklandı

OnePlus Nord CE 4 Lite lansman tarihi, büyük bir heyecanla bekleniyor. Nord CE 4 Lite’ın, Oppo K12x’in Snapdragon 695 yerine Snapdragon 6s Gen 3 yonga seti ile yeniden markalanmış hali olması bekleniyor. Teknik özellikler sayfasının geri kalanı, 50 MP ana kamera ve 6,7 inç OLED ekran (FHD+ 120Hz) ile aynı olmalıdır. Sony LYT-600 sensörünü kullanan OIS’li kamera ve 80W kablolu şarjlı 5.500 mAh pil de özellikler arasında yer alacak.

OnePlus Nord CE 4 Lite lansman tarihi, 24 Haziran olarak belirlenmiş durumda ve bu tarih, OnePlus kullanıcıları arasında büyük bir merak konusu. Cihazın Hindistan’daki piyasaya sürülmesinin ardından ön siparişler hemen başlayacak.

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OnePlus Nord CE 4 Lite lansman tarihi ile birlikte cihazın detayları da netleşecek ve teknoloji meraklıları yeni özellikleri deneyimleme fırsatına sahip olacak.