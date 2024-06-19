BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi’ne sıklıkla unutulan İsveç alternatifi olan Volvo S60, yolun sonuna geldi. Volvo, ABD’de üç nesil boyunca 24 yıl süren S60 üretiminin bu ay sona ereceğini doğruladı.

Volvo S60 piyasadan çekiliyor

Volvo sözcüsü Motor1’e şu açıklamayı yaptı: “Volvo Cars, beş yılın ardından ABD ve diğer bazı pazarların tamamen yeni EX90’a odaklanması için Ridgeville, Güney Carolina’da S60 sedan üretimini Haziran 2024’ün sonunda sonlandırıyor.”

Üçüncü nesil Volvo S60, 2019 model yılı için piyasaya çıkmış ve ABD’de Volvo’nun Güney Carolina tesisinde üretilen ilk versiyon olmuştu. Beş yıllık üretim süresince üçüncü nesil S60, 252 beygir gücündeki temel T5’ten performans odaklı Polestar Engineered modeline kadar çeşitli versiyonlarla karşımıza çıktı.

S60, benzerleriyle karşılaştırıldığında yavaş satıyordu. Volvo, bu modelin en başarılı yılında bile 20.000 adetten fazla satış yapamadı ve son üç yılda yıllık satışlar 10.000 ila 12.000 adet arasında kaldı. Buna karşın BMW ve Mercedes-Benz, geçen yıl 3 Serisi ve C-Serisi sedanlarından yaklaşık 33.000 adet sattı.

S60’ın üretiminin sona ermesi, Volvo’nun daha karlı olmasını umduğu yeni bir modele yol açacak: EX90. EX90, Volvo’nun ilk tamamen elektrikli üç sıralı SUV’u olup, 496 beygir gücüne kadar çıkabilen ve ABD’de tahmini 300 mil menzil sunan 111,0 kilowatt saatlik büyük bir pil paketine sahip.

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Volvo’nun yeni hedefi olan EX90, markanın geleceğe yönelik büyük umutlar beslediği bir model olarak öne çıkıyor.

*Yeni Volvo EX90