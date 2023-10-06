Ülkemizde bir süredir hizmet veren Honor, bu aralar Honor X9a modeli ile çok konuşuluyor. Bunun temel sebeplerinden birisi de fiyatı. Geldiğimiz noktada bugün ise Honor, Honor X9b üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

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Mukul Sharma tarafından yapılan sızıntıya göre akıllı telefon TDRA sertifikası alırken görüntülendi. Bu sertifika ile birlikte Honor X9b’nin ALI-NX1 kod adı ile birlikte geleceğini öğrendik. Akıllı telefonun 5G desteği de bulunacak. TDRA listesi bu bilgiler dışında herhangi bir şey söylemiyor.

Honor X9b appears to be launching soon, receives the TDRA certification.#Honor #HonorX9b pic.twitter.com/Q6fZsnIWd2 — Mukul Sharma (@stufflistings) October 6, 2023

Bir Önceki Nesil: Honor X9a

Honor X9a, 1080×2400 (FHD+) çözünürlük sunan 120hz ekran yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklükte AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranda ekran altı parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

Honor X9a kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 40W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5100 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise cihaz üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 64 MP çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Honor X9a, selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.