Ülkemizde bir süredir hizmet veren Honor, bu aralar Honor X9a modeli ile çok konuşuluyor. Bunun temel sebeplerinden birisi de fiyatı. Geldiğimiz noktada bugün ise Honor, Honor X9b üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Mukul Sharma tarafından yapılan sızıntıya göre akıllı telefon TDRA sertifikası alırken görüntülendi. Bu sertifika ile birlikte Honor X9b’nin ALI-NX1 kod adı ile birlikte geleceğini öğrendik. Akıllı telefonun 5G desteği de bulunacak. TDRA listesi bu bilgiler dışında herhangi bir şey söylemiyor.

Honor X9b appears to be launching soon, receives the TDRA certification.#Honor #HonorX9b pic.twitter.com/Q6fZsnIWd2

— Mukul Sharma (@stufflistings) October 6, 2023