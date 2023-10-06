Samsung bir süredir yeni amiral gemileri olacak olan Galaxy S24 serisi üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefonlar hakkında birçok sızıntı duyduk ancak geldiğimiz noktada bugün; Tech Reve, Galaxy S23’ün yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 ile Galaxy S24’ün yonga seti olan Exynos 2400’ü karşılaştırdı. Detaylara bakalım.

Galaxy S24’ün yonga seti Exynos 2400 demek biraz eksik kalıyor. Çünkü Galaxy S24’ün iki versiyonu olacak. Bu versiyonlardan birisi Snapdragon 8 Gen 3 diğeri ise Exynos 2400 yonga setine sahip olacak. Ülkemize gelecek versiyon ise Exynos 2400’lü olacak.

Tech Reve ise Galaxy S24’ün Exynos 2400 yonga setli versiyonu ile Galaxy S23’ü karşılaştırdı. Sonuç ise şaşırtıcı çünkü Galaxy S23, Galaxy S24’den daha fazla puan aldı.

Exclusive: Exynos 2400 GPU performance revealed pic.twitter.com/MzWUL4ybYd — Revegnus (@Tech_Reve) October 5, 2023

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy S24 Exynos 2400 yonga seti ile gelecek. Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.

Batarya tarafında ise Galaxy S24 serisi 65W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

Samsung’un S serisinde Exynos yonga seti kullanması ve batarya tarafında düşük şarj hızlarının bulunması her daim şikayetlere sebep olmuştu. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanıldığında artık S serisinde Exynos yonga seti görmeyeceğiz diye sevinmişlerdi. Bu bağlamda Samsung, S24 serisi ile birlikte Exynos yonga setine geri dönse de batarya tarafında iyileştirmeler yapıyor. Peki siz Samsung’un yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S24 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.