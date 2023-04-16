Honor, Çin pazarında Honor X50i orta sınıf telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman tarihi hakkında bir bilgi yok, ancak akıllı telefon TENAA sertifikasını almasından mütevellit akıllı telefonun bu ayın sonlarında tanıtılması bekleniyor.

Lansman henüz gerçekleşemeden akıllı telefonun görüntüleri ve teknik özellikleri WHYLAB tarafından sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Tasarım tarafında Honor X50i delikli ekranlı bir tasarım ile birlikte gelecek. Arka tarafta ise akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunun yanında bir adet LED flaş bulunurken altında ise Honor logosu gözlere çarpıyor.

Tasarım tarafında Honor 70 ve Honor 80’den ilham alınmış gibi görünüyor. Görsellerde akıllı telefonun mavi ve siyah renk seçenekleri görünüyor. Bunun dışında renk seçeneklerinin olup olmayacağı bilinmiyor.

Teknik özelliklere gelecek olursak akıllı telefon 6.7 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 90hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panel tercih edilecek.

Honor X50i kaputun altında MediaTek Dimensity 900 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine üç farklı varyasyon eşlik edecek:

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama

Batarya tarafında ise akıllı telefon 35W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacak.

Honor X50i’nin arka tarafta ikili bir kamera kurulumuna sahip olacağını söylemiştik. Bu arka kamera kurulumunda 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte bir bokeh kamerası eşlik edecek.

Honor orta segmentte güçlü bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bakalım Vivo, Xiaomi, Oppo gibi markalar bunun karşısında ne yapacak?