HONOR, Çin’de HONOR X50 akıllı telefonunu duyurdu. 220 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak olan bu telefon orta segmenti karıştıracak gibi görünüyor. Gelin telefonun özelliklerine hızlıca göz atalım.

Telefon 6,78 inç boyutunda, 1,5K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip kavisli bir AMOLED ekrana sahiptir. Gücünü Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alıyor ve kullanıcılara 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçenekleri sunuyor.

HONOR X50’de, Samsung HM6 sensörlü 108 MP arka kamera bulunuyor. Ayrıca 2 MP ikincil kamera ve 8 MP ön kamera da mevcut. Bu kamera sistemi, milisaniye seviyesinde çekim yapabilme, yüksek dinamik ışık ve gölge performansı sunma ve 3x kayıpsız yakınlaştırma gibi özellikleri destekliyor.

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Telefon, 5800 mAh pil kapasitesine sahip ve HONOR, pilin şarj-deşarj döngülerinden sonra bile %80’in altına düşmeyeceğini iddia ediyor. Ayrıca telefon, 35W hızlı şarj desteği sunuyor. HONOR X50, kavisli ekran gibi özellikleriyle birlikte, SGS beş yıldızlı düşmeye karşı dayanıklılık ve düşmeye karşı dayanıklılık sertifikalarına sahip olan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmeyen bu telefon bakalım orta segmenti karıştırabilecek mi?

HONOR X50 özellikleri

6,78 inç büyüklüğünde 2652 x 1200 piksel çözünürlüğünde OLED 120Hz kavisli ekran

Sekiz Çekirdek Snapdragon 6 Gen 1 4nm Mobil Platform

Adreno 710 GPU

8 GB / 12 GB / 16 GB RAM

128 GB / 256 GB / 512 GB depolama

Magic UI 7.1.1 ile Android 13

Samsung HM6 sensörlü 108MP kamera, f/1.75 diyafram, 2MP f/2.4 diyaframlı derinlik kamerası

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8M ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 163,6× 75,5×7,98 mm

Ağırlık: 185g

Toza ve Sıçramaya dayanıklı (IP53)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

35W hızlı şarjlı 5800mAh kapasiteli batarya