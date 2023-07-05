Bu videoda Eren uzun zamandır HUAWEI ekosisteminde olduğunu ve 9 Haziran’dan bu yana HUAWEI P60 Pro kullanırken neler yaşadığını, telefonun kullanıcısına neler vadedip neler sunduğuna değiniyor. Ayrıca telefonda memnun olduğu noktalarından bahsederken neden HUAWEI ekosisteminde olduğundan da bahsediyor.

Peki siz HUAWEI P60 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce amiral gemisi segmentinde alınabilecek bir model mi? Aranızda kullanan var mı, tecrübeleri neler? Ayrıca siz satın almak ister miydiniz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

HUAWEI P60 Pro kutu açılışı: https://www.youtube.com/watch?v=v0zPTDA3ARg&t=2s

HUAWEI P60 Pro incelemesi: https://www.youtube.com/watch?v=1uFTsOQ3jPA&t=1434s

HUAWEI P60 Pro fotoğraf video performansı: https://www.youtube.com/watch?v=HE207CbHrQE

HUAWEI P60 Pro DXOMARK: https://www.youtube.com/watch?v=KLc4MHnOdjA

HUAWEI P60 Pro’ya Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/4rp395th

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