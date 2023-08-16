Honor, bu yılın başlarında Helio G25 yonga seti ile donattığı X5 adlı bütçe dostu akıllı telefonunun ardından, şimdi de Honor X5 Plus modelini duyurdu. Telefon, TDRA sertifikasını alarak resmiyet kazanmıştı ve şimdi de Honor’un küresel web sitesinde listelendi. Henüz fiyat ve bulunabilirlik hakkında net bir bilgi olmasa da, teknik özellikler tüm çıplaklığıyla ortada! İşte Honor’un yeni giriş seviye canavarı!

Honor X5 Plus: Ekonomik ve Teknoloji Dolu Yeni Akıllı Telefon!

Honor X5 Plus, yeni telefon almak isteyenler ekonomik bir seçenek sunmayı hedefliyor. Çift kamera kurulumuna sahip düz bir arka yüzeyi benimseyen telefon, yan taraflarda düz hatlara sahip. Ön tarafta nispeten kalın çerçeveli bir ekrana sahip olan cihazın ekranı aynı zamanda su damlası çentiğine sahip.

Telefonun 6,56 inç boyutundaki IPS LCD ekranı, HD+ çözünürlük, 20:15:0 en boy oranı ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Honor, X5 Plus’ın ekranında kullanılan Dinamik Karartma teknolojisinin göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olacağını belirtiyor.

Telefonun gücünü sağlayan MediaTek Helio G36 sekiz çekirdekli yonga seti, kullanıcılara akıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Fotoğraf tutkunları için Honor X5 Plus, 50 MP ana kamera (f/1.8) ve derinlik algılamasını destekleyen bir derinlik kamerası (f/2.4) ile donatılmış durumda. Ön tarafta ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Akıllı telefonun gücünü uzun süre kullanmasını sağlayan 5200mAh boyutlu büyük pil, uzun ömürlü bir kullanım sunmayı vaat ediyor. Ayrıca, 10W süper hızlı şarj özelliği de kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Artık birçok üretici giriş seviyede bile 30W üzeri şarj hızları sunarken Honor burada biraz geri kalmış.

Honor X5 Plus, MagicOS 7.1 arayüzü ve Android 13 işletim sistemiyle çalışacak. Telefon, Gece Siyahı ve Camgöbeği renk seçenekleriyle sunulacak.

Honor, X5 Plus’ın fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini yakın bir zamanda duyurmayı planlıyor. Ancak cihazın teknik özellikleri dikkate alındığında, giriş seviyeye uygun bir fiyatlandırma yapılacağını tahmin ediyoruz. Honor X5 Plus’ın Türkiye planları ise henüz kesin değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni canavarı nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!