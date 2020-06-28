Akıllı Telefonlar
Honor X10 Max ile ilgili yeni bir görsel sızdırıldı
Honor’un “fablet” yani telefon ve tablet karışımını temsil eden bir isim verdiği Honor X10 Max modeli ile ilgili yeni bir görsel Çin’de sızdırıldı. Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinde sızdırılan görüntü ile beraber; X10 Max’ın renk seçenekleri ve cihaz ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkmış oldu.
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Honor X10 Max ile ilgili neler biliyoruz
2 Temmuz tarihinde tanıtılacağı duyurulan Honor X10 Max modeli, devasa boyutları dolayısıyla, büyük cihaz seven kullanıcıları heyecanlandırmayı başardı. Lansmana çok kısa bir süre kalmışken; Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo’da X10 Max ile ilgili yeni bir görsel sızdırıldı. Görsele baktığımız zaman ise, Honor X10 Max modelinin siyah, mavi ve mor olmak üzere 3 ayrı renk seçeneği ile satışa sunulacağını görüyoruz. Ayrıca telefonun arka kısmının son halini de görmüş oluyoruz. Cihaz ile ilgili son detay ise, NFC desteğinin de bulunacağı yönünde.
Cihazın arka tarafında, dikdörtgen yapıya sahip bir kamera modülü bizleri karşılıyor. 2 adet lensin ortasına yerleştirilmiş LED flaş ışığı göze çarpıyor. Alışkın olmadığımız bir diğer donanım da, kameranın yanında sağ alt tarafta bulunan infrared sensör olmuş. Kameralar ise, 48 Mp ana kamera ve 2 Mp makro lens olarak sızdırılmış idi. Ön tarafta ise, damla çentik üzerinde 8 Mp çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerası mevcut. Ayrıca USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunacağını da Honor’un yayınladığı tanıtım görsellerinden biliyoruz. Ek olarak, Honor’un belirttiği üzere cihazın ekran paneli yüksek bir parlaklığa ve düşük enerji tüketimine sahip olacak. Honor’un bunu 7.09 inç boyutsa sahip LCD bir ekranda nasıl başarabileceği ise ayrı bir merak konusu.
Siz, Honor X10 Max modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar büyük boyutlara sahip bir cihazı tercih eder miydiniz, kullanmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Honor X10 Max 5G, Geekbench’de göründü!
Önümüzdeki hafta tanıtımı yapılacak olan Honor X10 Max 5G, TEENA’dan sertifika almasının ardından Dimensity 800 işlemcisi ile Geekbench performans testi veri tabanında göründü.
Geekbench sonucu, Honor X10 Max’da bulunan Dimensity 800 (MT6873) yonga setinin rakiplerine göre nasıl bir performans göstereceği hakkında fikir veriyor. Tek çekirdek testinden 539 puan alan X10 Max 5G, Snapdragon 765G yonga seti ile 586 puan alan Moto Edge ve LG Velvet modellerinin gerisinde kalıyor. Samsung A51 5G (Exynos 980) ise tek çekirdek testinden 677 puan alarak söz konusu cihazların tümünü geride bırakıyor. Çoklu çekirdek testi puanlarına baktığımızda, Dimensity 800 aldığı 2186 puan ile Snapdragon 765G ve Exynos 980’li cihazları geride bırakıyor. Söz konusu modeller çoklu çekirdek testinden 1800-1900 aralığında puanlar almıştı.
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Adındaki Max takısının hakkını veren model, 7,09 inç boyutlu bir ekrana ve 226 g ağırlığa sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazın, 22,5W gücünde hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini de biliyoruz. Honor X10 Max 5G, ana kamera olarak 48 MP çözünürlüklü bir lens kullanacak. Android 10 işletim sistemi ile satışa sunulacak olan modelde, Google Mobil Servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri yer alacak.
2 Temmuz tarihinde resmi tanıtımı yapılacak olan Honor X10 Max 5G modeline ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve farklı özellikler ile tanıtılabileceğini de belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Realme X3, Avrupa’nın aksine Çin’de alt seviye işlemci ile sunulacak
Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme X3 Superzoom, Avrupa ve Hindistan pazarları için satışa sunuldu. Çinli Realme’nin ise cihazı şaşırtıcı bir şekilde henüz Çin’de satışa sunmadığını biliyoruz. Fakat son dedikodulara göre Realme, X3’ü Çin’de, Avupa pazarının aksine daha düşük bir işlemci seti ile satışa sunabilir.
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Realme, X3 Superzoom modeli için neden Çin’de daha alt seviye bir işlemci kullanmak istiyor
Avrupa ve Hindistan için Qualcomm’un Snapdragon 855+ işlemci seti ile sunulan cihaz, Snapdragon 865’in aksine 5G desteğine doğrudan sahip değil. Snapdragon 855+ ile sunulan cihazlar ise, 5G desteği sağlayabilmek için; Qualcomm’ın ayrı bir 5G modemiyle eşleştirilmeye ihtiyaç duyuyor. Bu durumda Realme, Çin’de satışa sunacağı cihazlarda eğer Snapdragon 855+ modelini kullanmayı tercih ederse, 5G desteği için ek modüller satın almak zorunda kalacak. Bu durumda ise cihazın Çin’deki satış fiyatının ciddi anlamda yükselmesi bekleniyor. Bu noktada Realme, eğer 5G desteğini sunmak istiyorsa, dahili 5G modülüne sahip daha düşük performanslı bir işlemciyi Çin’deki cihazlarına dahil etmeyi düşünebilir. Ya da yüksek performanslı işlemci ile devam edip 5G’den vazgeçmek zorunda kalabilir.
Sızıntılara göre, yaşanan bu ikilemde, Çinli üretici Realme tarafından x3 için öngörülen muhtemel işlemci seçenekleri, Qualcomm’un Snapdragon 765G modeli ve Mediatek’in Dimensity 800 modeli. Bizce Realme, Snapdragon 800 serisini Çin’deki cihazlarda rafa kaldıracak olsa bile; adı geçen bu işlemciler de tatmin edici güçlere sahip olduğu için bu değişiklikten fazla yara almayacaktır. Akıllı telefon sektörünün son dönemde parlayan yıldızlarından Realme, bu hareketiyle bizlere; farklı pazarlara yönelik farklı ihtiyaçları tartmaya özen gösterdiğini belli ediyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Realme X3 yeni bir yazılım güncellemesi alıyor!
Realme X3 henüz tanıtılalı iki gün olmasına rağmen cihaza yeni bir yazılım güncellemesi geliyor. Bu, cihazın aldığı ikinci yazılım güncellemesi olacak. Güncelleme temel olarak telefondaki takılma sorunlarını çözmeyi ve sistem kararlılığını arttırmayı hedefliyor.
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Realme X3 yeni güncelleme ile hangi sorunları çözüyor?
Realme X3, yeni güncellemesinde ekran parlaklığını ve görüntü kalitesini optimize edecek. Ayrıca parmak izi okuyucusunun ısınma sorunu da bu güncelleme ile çözülecek. Telefonun genel olarak çalışma kararlılığındaki sıkıntı ve takılma sorunları giderilecek. Güncelleme notları, Haziran 2020 Android güvenlik güncellemesinden de bahsediyor. Bunların haricinde Realme PaySa ve Realme Link uygulamaları cihazlara eklenecek. Fakat şu an güncellemeyi yükleyen kişiler, bu uygulamaların cihazlarına yüklenmediğini belirtiyor. Bu sorunun en kısa sürede çözüleceğini tahmin ediyoruz.
Yeni X3 güncellemesi RMX2081_11_A.31 koduyla cihazlarda kullanılacak. Güncellemenin 195 MB boyutu bulunuyor ve telefonlara otomatik olarak gönderiliyor. X3, Hindistan için 30 Haziran tarihinden itibaren satışa çıkacak. Satın alanlar güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek isterlerse Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsüne gidebilir.
X3, Snapdragon 855+ SoC‘den gücünü alıyor ve 6/8 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Cihaz, 6.6 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan LCD bir ekran ile geliyor. Cihazın 64 MP ana kameraya sahip dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Batarya tarafında ise 30W hızlı şarj destekli 4.200 mAh pili mevcut.