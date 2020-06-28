Honor X10 Max ile ilgili yeni bir görsel sızdırıldı

Honor’un “fablet” yani telefon ve tablet karışımını temsil eden bir isim verdiği Honor X10 Max modeli ile ilgili yeni bir görsel Çin’de sızdırıldı. Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinde sızdırılan görüntü ile beraber; X10 Max’ın renk seçenekleri ve cihaz ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkmış oldu.

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Honor X10 Max ile ilgili neler biliyoruz

2 Temmuz tarihinde tanıtılacağı duyurulan Honor X10 Max modeli, devasa boyutları dolayısıyla, büyük cihaz seven kullanıcıları heyecanlandırmayı başardı. Lansmana çok kısa bir süre kalmışken; Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo’da X10 Max ile ilgili yeni bir görsel sızdırıldı. Görsele baktığımız zaman ise, Honor X10 Max modelinin siyah, mavi ve mor olmak üzere 3 ayrı renk seçeneği ile satışa sunulacağını görüyoruz. Ayrıca telefonun arka kısmının son halini de görmüş oluyoruz. Cihaz ile ilgili son detay ise, NFC desteğinin de bulunacağı yönünde.

Cihazın arka tarafında, dikdörtgen yapıya sahip bir kamera modülü bizleri karşılıyor. 2 adet lensin ortasına yerleştirilmiş LED flaş ışığı göze çarpıyor. Alışkın olmadığımız bir diğer donanım da, kameranın yanında sağ alt tarafta bulunan infrared sensör olmuş. Kameralar ise, 48 Mp ana kamera ve 2 Mp makro lens olarak sızdırılmış idi. Ön tarafta ise, damla çentik üzerinde 8 Mp çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerası mevcut. Ayrıca USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunacağını da Honor’un yayınladığı tanıtım görsellerinden biliyoruz. Ek olarak, Honor’un belirttiği üzere cihazın ekran paneli yüksek bir parlaklığa ve düşük enerji tüketimine sahip olacak. Honor’un bunu 7.09 inç boyutsa sahip LCD bir ekranda nasıl başarabileceği ise ayrı bir merak konusu.

Siz, Honor X10 Max modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar büyük boyutlara sahip bir cihazı tercih eder miydiniz, kullanmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!