Akıllı Telefonlar
Honor 30 Lite, Geekbench’te görüntülendi!
Honor 30 Lite olduğu tahmin edilen MXW-AN00 model numaralı cihaz, bugün Geekbench‘te görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. 30 Lite hakkında geçtiğimiz günlerde pek çok sızıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Geekbench‘te bu sızıntıların doğru olduğu ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Honor X10 Max, TENAA’da görüntülendi!
Honor 30 Lite hakkında hangi özellikler ortaya çıktı?
Geekbench‘e göre 30 Lite, Android 10 ile kutudan çıkacak ve 6 GB RAM‘i bulunacak. Cihaz, Dimensity 800 olarak bilinen MT6873 yonga setinden gücünü alacak. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan teknik özelliklerin Geekbench‘te onaylanmış olması, o sızıntıların doğruluğunu güçlendiriyor. Sızdırılan diğer özelliklere baktığımızda cihaz, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. Ekran tazeleme hızının ise 90 Hz olması muhtemel görünüyor. Yazılım tarafında Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile geleceği tahmin ediliyor.
Honor 30 Lite, sızıntılara göre 22.5W hızlı şarj desteği bulunan 4.000 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Ortaya çıkan bazı görseller cihazın kamera dizilimi hakkında bazı tahminleri beraberinde getirdi. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamera, arka tarafta ise 48 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü kamera dizilimi bulunacağı tahmin ediliyor. Bu dizilimdeki kameraların özellikleri ise ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve makro/derinlik sensörü olabilir.
30 Lite, söylentilere göre tamamen yeni bir cihaz değil. Yeniden markalanmış bir Huawei Enjoy Z 5G olabileceği tahmin ediliyor. Aralarındaki en belirgin fark tasarım tarafında ortaya çıkacak gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, temmuz ayı içerisinde piyasaya çıkacak!
Asus yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 için geri sayımın sonuna geldi. Firma serinin son ürününü temmuz ayı içerisinde çıkaracağını duyurdu.
İlginizi çekebilir; Asus ROG Phone 3, kısa bir videoda görüntülendi!
Asus ROG Phone 3 geliyor!
Oyuncu telefonları akıllı telefon dünyasında yerini korumaya devam ediyor. Birçok önemli firmanın yatırımlarını sürdürdüğü bu pazarda yaz mevsimi oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Önemli firmalar arasında yer alan Asus, temmuz ayı içerisinde ROG Phone 3 ile kullanıcıları karşılayacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte, yeni nesil oyuncu telefonunu önümüzdeki ay Çin sınırları içerisinde satışa çıkaracağını hayranlarına aktardı. Bir adet de poster paylaşan firma, oyuncu telefon dünyasında yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
Oyuncu telefonu olduğu için güncel amiral gemisi telefonların yapabildiklerini yapmayı amaçlayan cihaz, bizleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile karşılayacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile piyasaya çıkış yapacak. 6.59 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak cihaz, oldukça ağır olacak. Bunu içerisindeki 6000 mAh bataryaya sahip olmasına borçlu olan cihaz, 30W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Yakın zamanda tasarım detayları da ortaya çıkan cihaz, günümüz amiral gemisi cihazlarına nazaran daha renkli bir tasarıma sahip olacak gibi gözüküyor. Tasarım detaylarının belli olduğu bir video sızdırılan cihaz artık yeni kullanıcılarını bekliyor. 23 Temmuz tarihinde Çin sınırları içerisinde piyasaya çıkacak cihazın dünya genelinde ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Honor X10 Max, TENAA’da görüntülendi!
Geçtiğimiz ay duyurulan Honor X10‘un büyük ekranlı modeli olan Honor X10 Max, 2 Temmuz‘da tanıtılacak. Bugün ise cihaz TENAA‘da görüntülendi. Teknik özelliklerinin çoğu sızdırılmışta olsa TENAA‘da görüntülenmesi bu sızıntıları doğrulaması açısından önemli.
İlginizi çekebilir: Huawei Mate 40 Pro, ultra ince cam kullanacak!
Honor X10 Max, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
X10 Max, 7.09 inçlik oldukça büyük bir LCD ekran ile gelecek. Cihazın 5.000 mAh değerinde pili bulunacak. Honor ve Huawei telefonlarda pil optimizasyonu oldukça iyi seviyede olduğu için cihaz pil konusunda kullanıcıyı memnun edecektir. Kamera tarafında ise taban modele göre sadeleştirmeye gidilmiş. Arka tarafta iki kamera ön tarafta ise tek bir kamera bulunuyor. Cihazın yonga seti hakkında henüz bir bilgi bulunmasa da önceki söylentiler taban modeldeki gibi Dimensity 800 bulunacağı yönünde. TENAA, CPU’nun Mediatek çipine uygun ve 5G olduğunu belirttiği için bu ihtimal yüksek görünüyor.
Honor X10 Max, 6 GB veya 8 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB depolama alanına sahip olan farklı modeller ile gelecek. Bazı söylentilere göre cihaz, arka tarafta 48 MP + 2 MP çözünürlüklü kamera dizilimine sahip olacak. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacağı tahmin ediliyor. Arka taraftaki kameraların ana kamera ve derinlik algılayıcı sensör olması bekleniyor. Huawei, bu telefonu kameradan daha çok günlük kullanımda verim sağlayabilecek bir telefon olarak tasarlamış gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
POCO F2 Pro için Android 11 Beta 1 yayınlandı!
Xiaomi, birkaç gün önce Android 11 Beta sürümü ile ilgili kullanıcılarına müjdeli bir haber vermişti. Redmi K30 Pro ve POCO F2 Pro kullanıcıları için en yeni Android sürümünü deneme fırsatı veren güncelleme bugün dağıtıma çıktı!
İlginizi çekebilir: iOS 14 ve iPadOS 14 tanıtıldı: Yeni araç takımı ve dahası!
Türkiye’de satışa sunulan POCO F2 Pro için sürpriz güncelleme!
Xiaomi, geçtiğimiz hafta Mi 10 serisi için Android 11 Beta 1 sürümünü yayınlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunulan POCO F2 Pro da söz konusu beta sürüm güncellemesini almaya başladı. “RKQ1.200512.002” derleme numaralı güncelleme şaşırtıcı şekilde MIUI arayüzü giydirilmiş şekilde değil, saf Android arayüzü ile geliyor. Oppo Find X2 için yayınlanan beta sürümü ise ColorOS 7.2 sürümü ile sunulmuştu.
POCO F2 Pro için sunulan Android 11 Beta 1 güncellemesi herhangi bir ön kayıt süreci gerektirmiyor. Dolayısıyla bootloader kilidi açık olan bütün kullanıcılar beta sürümü deneme şansına erişebiliyor. Güncellemeyi cihazınıza kurmak isteyen kullanıcıların ise MiFlash Tool aracı ve doğrulanmış ROM dosyalarını bilgisayarına indirmesi gerekiyor. Daha sonra herhangi bir ROM kurar gibi Android 11 Beta sürümünü cihazınıza yükleyebilirsiniz. Bu arada yapılan işlemlerin belirli teknik bilgi gerektirdiğini ve yapacağınız bir hatada cihazınızın kullanılamaz hale gelebileceğini unutmayın.
Ülkemizde geçtiğimiz günlerde satışa sunulan POCO F2 Pro’da 6.67 inç Full HD+ AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor. 64+13+5+2 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kameraya 20 megapiksellik pop-up ön kamera eşlik ediyor. 30W hızlı şarj destekli 4.700 mAh batarya, ekrandan parmak izi okuma ve IP53 sertifikası ise diğer önemli özellikleri tamamlıyor.