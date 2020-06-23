Honor 30 Lite, Geekbench’te görüntülendi!

Honor 30 Lite olduğu tahmin edilen MXW-AN00 model numaralı cihaz, bugün Geekbench‘te görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. 30 Lite hakkında geçtiğimiz günlerde pek çok sızıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Geekbench‘te bu sızıntıların doğru olduğu ortaya çıktı.

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Honor 30 Lite hakkında hangi özellikler ortaya çıktı?

Geekbench‘e göre 30 Lite, Android 10 ile kutudan çıkacak ve 6 GB RAM‘i bulunacak. Cihaz, Dimensity 800 olarak bilinen MT6873 yonga setinden gücünü alacak. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan teknik özelliklerin Geekbench‘te onaylanmış olması, o sızıntıların doğruluğunu güçlendiriyor. Sızdırılan diğer özelliklere baktığımızda cihaz, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. Ekran tazeleme hızının ise 90 Hz olması muhtemel görünüyor. Yazılım tarafında Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile geleceği tahmin ediliyor.

Honor 30 Lite, sızıntılara göre 22.5W hızlı şarj desteği bulunan 4.000 mAh pil kapasitesi ile gelecek. Ortaya çıkan bazı görseller cihazın kamera dizilimi hakkında bazı tahminleri beraberinde getirdi. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamera, arka tarafta ise 48 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü kamera dizilimi bulunacağı tahmin ediliyor. Bu dizilimdeki kameraların özellikleri ise ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve makro/derinlik sensörü olabilir.

30 Lite, söylentilere göre tamamen yeni bir cihaz değil. Yeniden markalanmış bir Huawei Enjoy Z 5G olabileceği tahmin ediliyor. Aralarındaki en belirgin fark tasarım tarafında ortaya çıkacak gibi görünüyor.