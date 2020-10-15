Akıllı Telefonlar
Honor X serisinden bir cihaz canlı görüntülendi!
Honor X serisinin yeni üyesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Adı belli olmayan akıllı telefon, ilk kez renk seçenekleri ile canlı görüntülendi.
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Adı henüz belli olmayan yeni Honor cihazı canlı görüntülendi!
Huawei’nin alt firması olan Honor, piyasaya çıkardığı fiyat performans ürünleriyle uzun zamandır kullanıcıların tercih sebebi olmuştu. Çıkardığı alternatifler ile tercih edilen firma, yeni bir akıllı telefon daha çıkarma hazırlığında. X serisine yeni bir üye kazandırmak isteyen akıllı telefon üreticisinin, yeni modeli canlı görüntüleri ile ortaya çıktı. Adı henüz bilinmeyen akıllı telefon, DNN-LX9 model numarasına sahip. GSMArena isimli teknoloji sitesinin elde ettiği görüntülere göre akıllı telefon, yeşil, gri ve siyah renkler ile kullanıcılarını karşılayacak.
Öte yandan arka panelin tasarım detaylarının da ortaya çıktığı akıllı telefon, dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kameranın 48 MP değerinde olması beklenirken, diğer kameralar ile alakalı detaylı bilgi henüz ortaya çıkmadı. Yine beklentilere göre orta seviye olması beklenen akıllı telefonun batarya kapasitesinin de 5000 mAh değerinde olacağı iddia ediliyor. Ayrıca görsellere göre cihazda USB-C girişinin yer alacağı da öğrenildi. Detaylı teknik özellikleri ve adı bilinmeyen akıllı telefon, söylentilere göre küresel pazara Rusya’dan başlayarak giriş yapacak. 230 ile 270 dolar arası fiyat beklentisi olan akıllı telefonun önümüzdeki günlerde yeni detaylar ile karşımıza çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun Antutu skorları ortaya çıktı!
Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte yeni akıllı telefonlarını temsil eden iPhone 12 serisini tanıttı. Bugün itibarıyla yakında ön siparişe açılacak olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun Antutu skorları ortaya çıktı.
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iPhone 12 ve 12 Pro Antutu skorları
iPhone 12 serisinin her üyesinde Apple tarafından tasarlanan ve dünyanın ilk 5 nm işlemcisi olan A14 Bionic platformu kullanılıyor. Ortaya çıkan Antutu sonuçları Apple’ın yeni işlemcisinin ve telefonlarının performansı hakkında ipucu veriyor. Antutu benchmark testi CPU, GPU, bellek ve arayüz performansı hakkında genel bir sonuç veriyor. Sonuçlara göre, iPhone 12 564 bin 899 puan almayı başardı. iPhone 12 Pro ise 572 bin 133 puan almayı başardı. Bu puanlar yeni iPhone modellerinin performansı hakkında bir miktar hayal kırıklığı yarattığı. Kıyaslama yapmak istersek, Snapdragon 865 kullanan Android telefonlar Antutu’da ortalama 660 bin puan alıyor. iPhone 11 Pro Max ise 536 bin 883 puan alıyor. Yani, iPhone 12 serisi %5-6 civarı bir performans artışı vaat ediyor. Ancak sentetik testlerin gerçek hayat performansı hakkında kesin bir bilgi vermediğini hatırlatmakta fayda var.
Testte Android telefonlara kıyasla en büyük fark GPU tarafında. iPhone modelleri, GPU tarafında ortalama %40 daha düşük puanlar elde etmiş. Bellek kısmında ise %6 geride kalmış. Testte bir diğer dikkat çeken detay ise iPhone modellerinin RAM kapasiteleri. Alıştığımız üzere Apple, telefonlarının RAM miktarları konusunda herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Antutu’ya göre iPhone 12 modeli 4 GB RAM kapasitesine sahip. iPhone 12 Pro ise 6 GB RAM kapasitesine sahip.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7 ve 7T serisi, 2020 yılı içerisinde Android 11 güncellemesi alacak
OxygenOS 11’i test etmek isteyen OnePlus 7 ve 7T serisi sahiplerinin daha fazla beklemesi gerekmeyecek. Android Authority’nin paylaştığı bilgilere göre, OnePlus 7 ve 7T serisi Android 11 güncellemesini en geç aralık ayında alacak. Android 11 güncellemesinin 2021 yılından önce sunulmayacağı haberleri ise şimdilik yalanlanmış oldu.
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Dört model de 2020 yılı içerisinde Android 11 güncellemesine kavuşacak
Android Authority’nin iletişime geçtiği OnePlus sözcüsü, Android 11 tabanlı OxygenOS 11 güncellemesinin bu yılın sonuna kadar OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro modelleri için sunulacağını belirtti.
OnePlus 7 ve 7T serisi farklı kod temellerine sahip olduklarından, Android 11 güncellemesini tam olarak aynı anda alamayacaklar. Güncelleme aralığındaki zaman farkının ise oldukça kısa olacağı aşikar. OnePlus 7T Pro McLaren Edition gibi operatör cihazlarının ise Android 11 güncellemesini daha ileri bir tarihte alması bekleniyor.
OnePlus, son birkaç aydır inanılmaz derecede yoğun bir tempoyla çalışıyor. Şirket, yazılım güncellemelerinin yanı sıra, kutusundan OxygenOS 11 ile çıkan OnePlus 8T de dahil olmak üzeri bir dizi yeni cihazı piyasaya sürdü. Şirket, 8T lansmanında bir akıllı saat üzerinde çalıştıkları hakkında da ipucu verdi.
OxygenOS 11, OnePlus için oldukça önemli bir arabirim güncellemesi. Android 11’deki en iyi özelliklerin birçoğunu sunmakla birlikte, ‘Her Zaman Açık Ekran’ (Always-on Display) ve baştan tasarlanmış bir hava durumu uygulaması gibi özellikler de sunuyor. Şirketin OxygenOS arabiriminden sorumlu ürün müdürü Sam Twist, yeni arabirim ile tek elle kullanıma odaklandıklarını belirtti.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30S teknik özellikleriyle ortaya çıktı
Xiaomi’nin alt markası Redmi yakında yeni bir telefon çıkarmayı planlıyor. Bu telefonun K30 serisinin bir üyesi olması bekleniyor. K30 serisinin son üyesi olacak telefonun adının Redmi K30S olması bekleniyor. Ayrıca telefonun birçok teknik özelliği de ortaya çıktı.
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Redmi K30S teknik özellikleri
Sızıntılara göre Redmi K30S, delik çentikli 6.67 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Ekranın en dikkat çeken özelliği ise 144 Hz ekran tazeleme hızı. Delik çentikte 20 MP ön kamera yer alacak. Arka tarafta ise üçlü kamera dizilimi bulunacak. 64 MP ana kamera sensörüne, 13 MP ultra geniş sensör ve 5 MP makro sensörü eşlik edecek. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 platformundan alacak telefonda 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunacak. Pil tarafında 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya yer alacak. Kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak telefonda MIUI 12 arayüzü bulunacak.
Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K30S, aslında Xiaomi Mi 10T’nin Redmi markası altında tekrar piyasaya çıkan bir versiyonu olacak. Dolayısıyla tasarımı da Mi 10T ile aynı olacak. Söylentilere göre, Redmi’nin yeni akıllı telefonu 11 Kasım’da ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Fiyat konusunda ise henüz bir bilgi bulunmamakta.