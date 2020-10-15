Honor X serisinden bir cihaz canlı görüntülendi!

Honor X serisinin yeni üyesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Adı belli olmayan akıllı telefon, ilk kez renk seçenekleri ile canlı görüntülendi.

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Adı henüz belli olmayan yeni Honor cihazı canlı görüntülendi!

Huawei’nin alt firması olan Honor, piyasaya çıkardığı fiyat performans ürünleriyle uzun zamandır kullanıcıların tercih sebebi olmuştu. Çıkardığı alternatifler ile tercih edilen firma, yeni bir akıllı telefon daha çıkarma hazırlığında. X serisine yeni bir üye kazandırmak isteyen akıllı telefon üreticisinin, yeni modeli canlı görüntüleri ile ortaya çıktı. Adı henüz bilinmeyen akıllı telefon, DNN-LX9 model numarasına sahip. GSMArena isimli teknoloji sitesinin elde ettiği görüntülere göre akıllı telefon, yeşil, gri ve siyah renkler ile kullanıcılarını karşılayacak.

Öte yandan arka panelin tasarım detaylarının da ortaya çıktığı akıllı telefon, dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kameranın 48 MP değerinde olması beklenirken, diğer kameralar ile alakalı detaylı bilgi henüz ortaya çıkmadı. Yine beklentilere göre orta seviye olması beklenen akıllı telefonun batarya kapasitesinin de 5000 mAh değerinde olacağı iddia ediliyor. Ayrıca görsellere göre cihazda USB-C girişinin yer alacağı da öğrenildi. Detaylı teknik özellikleri ve adı bilinmeyen akıllı telefon, söylentilere göre küresel pazara Rusya’dan başlayarak giriş yapacak. 230 ile 270 dolar arası fiyat beklentisi olan akıllı telefonun önümüzdeki günlerde yeni detaylar ile karşımıza çıkması bekleniyor.