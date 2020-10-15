Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte yeni akıllı telefonlarını temsil eden iPhone 12 serisini tanıttı. Bugün itibarıyla yakında ön siparişe açılacak olan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun Antutu skorları ortaya çıktı.

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iPhone 12 ve 12 Pro Antutu skorları

iPhone 12 serisinin her üyesinde Apple tarafından tasarlanan ve dünyanın ilk 5 nm işlemcisi olan A14 Bionic platformu kullanılıyor. Ortaya çıkan Antutu sonuçları Apple’ın yeni işlemcisinin ve telefonlarının performansı hakkında ipucu veriyor. Antutu benchmark testi CPU, GPU, bellek ve arayüz performansı hakkında genel bir sonuç veriyor. Sonuçlara göre, iPhone 12 564 bin 899 puan almayı başardı. iPhone 12 Pro ise 572 bin 133 puan almayı başardı. Bu puanlar yeni iPhone modellerinin performansı hakkında bir miktar hayal kırıklığı yarattığı. Kıyaslama yapmak istersek, Snapdragon 865 kullanan Android telefonlar Antutu’da ortalama 660 bin puan alıyor. iPhone 11 Pro Max ise 536 bin 883 puan alıyor. Yani, iPhone 12 serisi %5-6 civarı bir performans artışı vaat ediyor. Ancak sentetik testlerin gerçek hayat performansı hakkında kesin bir bilgi vermediğini hatırlatmakta fayda var.

Testte Android telefonlara kıyasla en büyük fark GPU tarafında. iPhone modelleri, GPU tarafında ortalama %40 daha düşük puanlar elde etmiş. Bellek kısmında ise %6 geride kalmış. Testte bir diğer dikkat çeken detay ise iPhone modellerinin RAM kapasiteleri. Alıştığımız üzere Apple, telefonlarının RAM miktarları konusunda herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Antutu’ya göre iPhone 12 modeli 4 GB RAM kapasitesine sahip. iPhone 12 Pro ise 6 GB RAM kapasitesine sahip.