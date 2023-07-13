Akıllı saat pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarda Apple, Samsung, Huawei gibi oldukça büyük oyuncular yer alıyor. Ancak Realme, Honor, Oppo, Vivo gibi Çinli şirketler de bu pazara girmeye çalışıyor. Dün Honor büyük bir lansman etkinliği düzenledi. Lansmanda Honor Magic V2 , Honor MagicPad 13 ve Honor Smart Screen 5 TV gibi modellerini tanıttı. Ancak bu modellerin yanında bir de akıllı saat tanıtıldı. Honor Watch 4. Detaylara bakalım.

Honor Watch 4, 450×390 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1.75 inç büyüklüğe sahip ekranda AMOLED bir panel kullanılıyor. Akıllı saat alüminyum bir malzemeye sahip.

Honor Watch 4 üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Siyah

Altın Sarısı

Mavi

Akıllı saat 85 spor moduna sahip. Bunlardan 12 tanesini profesyonel olarak takip edebiliyor. Bunların haricinde uyku takibi, kalp atış hızı sensörü, kandaki oksijen ölçümü gibi özelliklere de sahip olmasıyla öne çıkıyor. Saatin en çok öne çıkan özelliği ise eSIM desteğinin bulunması.

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Pil tarafında ise Honor Watch 4, 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu pil süresi tüm hava koşullarında 24 saat eSIM senaryosunda bağımsız olarak kullanıldığında, 3 güne kadar düşebiliyor.

Akıllı saat pazarından bütün markalar pay kapmaya çalışıyor. Peki siz Honor’ın yeni akıllı saati olan Honor Watch 4 hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.