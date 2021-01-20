Huawei bünyesinden tamamen ayrılan Honor, ilk bağımsız telefonunu önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlanıyor. Honor V40 5G’nin, markanın uzun süre sonra Google servislerine sahip ilk akıllı telefonu olacağı iddia ediliyor.

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Ambargodan sonra ilk kez: Honor V40 Google desteği barındıracak!

Huawei ve bağlı şirketleri, bilindiği üzere Mayıs 2019’dan bu yana ABD’nin ambargosu altında bulunuyor. Bu kapsamda markanın Google Play servislerini yeni modellerinde kullanmasına izin verilmezken, kısıtlamadan kardeş marka Honor da etkileniyordu. Ancak Huawei, Honor markasını Kasım ayında iş ortaklarının oluşturduğu bir konsorsiyuma sattı. Dolayısıyla marka Amerika’nın Huawei özelinde uyguladığı kısıtlamalardan da kurtuldu.

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Markanın ambargodan sonra Google servisleri yüklü şekilde gelen ilk akıllı telefon modellerini bir süre sonra duyurması bekleniyor. Bazı iddialara göre bu telefonlardan biri, önümüzdeki günlerde duyurulacak Honor V40 5G modeli olabilir. Google Play Hizmetleri için Android lisansı aldığı belirtilen Honor V40’ın kutusundan Google servisleriyle çıkmasının önünde hiçbir engel kalmamış gibi görünüyor. Ancak bu iddianın henüz kesin şekilde doğrulanmadığını da belirtelim.

Yarın Çin’de duyurulacağı açıklanan Honor V40, 6.72 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip Full HD+ OLED ekran ile gelecek. Gücünü MediaTek Dimensity 1000+ işlemciden alan telefonda 50 MP çözünürlüklü dörtlü arka kameranın yer alacağı bildiriliyor. 66W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj ise Honor V40’ın bilinen özelliklerini tamamlıyor. Son olarak Avrupa’da “V40 View” adını alacağı söylenen telefon, yaklaşık 550 Euro’luk fiyat etiketiyle satışa sunulacak.