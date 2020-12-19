Honor V40, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak

Honor’un Huawei’den ayrıldıktan sonra piyasaya süreceği ilk amiral gemisi akıllın telefon serisi Honor V40 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bugün itibariyle ortaya çıkan bilgilere göre, model numarası YOK-AN10 olan V40’ın 3C sertifikasını aldığı belirtiliyor. Çin pazarında ithal edilen ürünler için zorunlu olan söz konusu sertifikanın alınması sayesinde ortaya çıkan bir başka detay ise, Honor V40’ın 66W hızlı şarj desteğiyle geleceği oldu.

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Ana şirketi Huawei tarafından satılmasının ardından bağımsız bir marka olarak yoluna devam eden Honor, bu kapsamdaki ilk akıllı telefon serisini 2021 yılında piyasaya sürecek. Honor, Huawei ile arasındaki tüm bağları yasal olarak kestiği için haliyle artık ABD’nin Huawei’ye uygulamakta olduğu ambargodan da etkilenmiyor. Bu sebeple Google Mobil Servisleri de dahil olmak üzere Honor’un, Amerikan teknolojilerinden eskisi gibi tam teşekküllü bir biçimde faydalanabilmesi bekleniyor.

Honor V40, 66W hızlı şarj desteğiyle kutudan çıkacak

Bu beklentilerin bir karşılığı olup olmadığını Honor V40 serisi tanıtıldıktan sonra hep beraber göreceğiz, ancak şimdilik asıl konumuz bu değil. Bugün itibariyle teknoloji basınına yansıyan haberlere göre Honor, V40’lar için 3C sertifikasını almayı başardı. Çin pazarında ithal edilen, kullanılan, satılan ürünler için alınması zorunlu olan bu sertifika beraberinde Honor V40’ın model numarası ve şarj adaptörü de gün yüzüne çıktı.

Model numarasının YOK-AN10 olduğu ortaya çıkan Honor V40, Huawei Nova 8 serisinde de kullanılan HW-110600C00 model kodlu şarj adaptörü sayesinde şarj ihtiyacını giderecek. HW-110600C00 model kodlu adaptöre aslında bakarsanız yabancı değiliz, zira kendisinin temmuz ayında yine ilgili kurumlarca onay aldığına şahit olmuştuk. En büyük özelliğiyse 66W hızlı şarj desteği olan bu adaptörün Honor V40 serisinde kullanılacak olması, haliyle serinin 66W’a kadar hızlı şarj desteğiyle kutudan çıkacağını gösteriyor.

Honor V40’ın muhtemel özellikleri

2021’in ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen Honor V40 serisi, 120 Hz yenileme hızına sahip FHD destekli 6.72 inç ekranla karşımıza çıkacak. Bununla birlikte 6W’a kadar kablolu hızlı şarj desteği de sunacak olan bu telefon, ana kamerası 50 MP olmak suretiyle üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Pro sürümündeyse dört arka kamera barındıracak olan Honor V40 serisi, ayrıca bugüne kadar pek karşılaşmadığımız bir biçimde tanıtılacak.

Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız Honor V40’ın, toplamda dört farklı model olarak piyasaya sürüleceğini sizlerle paylaşmıştık. Fakat Honor’un, bu dört modelin her birinde farklı işlemciler kullanacağı belirtiliyor. Eğer sızıntılar doğruysa Honor V40 modelinde Dimensity 1000+ işlemcisini; V40 Pro’da Samsung’un Exynos 1080 işlemcisini; V40 Pro+ modelinde Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisini; V40 Commemorative Edition’da ise Huawei’nin Kirin 9000 işlemcisini göreceğiz.

Elbette ki tüm bu bilgilerin henüz resmiyet kazanmadığını söylememize gerek yok. Ancak Honor, gerçekten de V40 serisinde dört farklı işlemci kullanırsa bugüne kadar yapılmayanı yapmış olacak.