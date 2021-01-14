Honor V40 5G, 50MP’lik Kamerasını Onayladı!

Xiaomi, Mi 11 serisi ile birlikte MIUI 12.5’i yeni duyurdu. Güncelleme, Çin’deki bazı cihazlar için yavaş yavaş kullanıma sunuluyor ve yeni özellikler de kademeli olarak getiriliyor. 12.5 güncellemesi, 2021’in ikinci çeyreğinde duyurulabilecek MIUI 13 sürümünden önceki aşamalı bir adım olarak hizmet ediyor. Şimdi ise bir XDA Forum Üyesi, Xiaomi’nin yazılım dış görünümünün bir sonraki sürümü hakkında miui.com kaynak kodunun derinliklerine gömülü ilginç ayrıntıları keşfetti.

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MIUI 13 stabil güncellemesi Mi Mix 4 ve Mi Note 11 ile başlayabilir

Rapora göre MIUI 13 yakında gelecek ve onu destekleyecek ilk cihazlardan bazıları Mi Mix 4 ve Mi Note 11 olacak. Mi Mix 4, seride verilen kısa bir aradan sonra şirket tarafından resmi olarak onaylandı. Ancak Mi Note 11 hala sırrını koruyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mi Note 10 Lite’ı saymazsak, 2019’da piyasaya sürülen Mi Note 10’dan bu yana şirket henüz yeni bir akıllı telefon çıkarmadı ve Mi Note 11 hakkında bilinenler de oldukça az.

Xiaomi Mi MIX 4 and Mi Note 11 spotted on the HTML source code of https://t.co/cJ0k4vuM4Q Source : view-source:https://t.co/cJ0k4vuM4Q pic.twitter.com/2Yb8Ks2bi3 — the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 11, 2021

Mi Mix 4 hangi yeni özellikler ile gelecek?

Muadili Mi Mix 4 zaten söylenti değirmeninde dolaşıyor. Birçok rapor, bu cihazın Xiaomi’nin ekran altı selfie kamerasına sahip ilk telefonu olacağını iddia ediyor. Bu tür bir seçimin Mi Mix cihazına kesinlikle uyacağı oldukça aşikar. Sonuçta, çerçevesiz ekran trendini başlatan Mi Mix’in ta kendisiydi. Mi Mix 3S, oldukça yenilikçi kızaklı kameraya sahip bir ekranla piyasaya sürülmüştü. Gerçek bir cihazdan çok bir konsept olan Mi Alpha’dan bu yana Xiaomi, bu akıllı telefon serisini gizli tutmayı tercih etti.

Çin kaynaklı habere göre, BOE ve Huaxing, ekran altı kameralarla OLED panellerin seri üretimini çoktan başlattı. Bu paneller, bu yılın ikinci yarısında son tüketiciye ulaşacak. Bu da muhtemelen Mi Mix 4’ün olası çıkış tarihi ile aynı zamana denk geliyor. Ayrıca Mi Note 11’in yılın 3. ve 4. çeyreğindeki bir lansmanı hedefleyeceği tahmin ediliyor.

MIUI 13, Nisan ayında duyurulabilir ancak güncellemenin kararlı bir duruma gelmesi birkaç ay daha sürecektir. Mi Mix 4, kutusundan kararlı bir sürümle çıkan ilk cihaz olabilir. Ne yazık ki, bu yeni cihazlar hakkında elimizde kesin bilgiler olmadığı için şimdilik sadece tahmin yürütebiliyoruz. Elbette önümüzdeki haftalarda daha fazla sızıntı ortaya çıkacaktır çünkü siz okuyucularımızın da bildiği gibi bu sektörde hiçbir şey uzun süre sır olarak kalamıyor.