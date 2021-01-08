Akıllı Telefonlar
Honor V40 5G Dimensity 1000+ İşlemcisiyle 18 Ocak’ta Tanıtılacak!
Honor’un 5G destekli yeni modeli Honor V40, için tanıtım tarihi geldi. Honor V40, 18 Ocak’ta geliyor.
Bir süre önce Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modelleri ile piyasada adını duyurmaya devam ediyor. Yeni 5G destekli modeli V40 ile karşımıza çıkan şirket, cihazın tanıtım tarihini ortaya çıkardı. İşte V40 hakkındaki bilinen tüm detaylar.
İlginizi Çekebilir: Samsung Exynos 2100 Yonga Seti 12 Ocak’ta Tanıtılacak!
Honor V40’ın özellikleri!
Daha öncesinde 12 Ocak tarihinde piyasaya sürüleceği söylenilen Honor V40, bu tarihi biraz daha ileriye taşıdı. 18 Ocak‘ta karşımıza çıkacak olan V40, 5G desteği ile birlikte gelecek. Üzerinde 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesine sahip kavisli OLED bir ekran taşıyan V40, bu ekran sayesinde 120Hz yenileme hızı ve 1.07 milyar renk görüntüleme gibi özelliklere sahip.
Arka kısmında 50MP‘lik Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 8MP geniş açı, 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren V40, ön kısmında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyacak. Gücünü Dimensity 1000+ yonga setinden alan Honor V40, bu işlemciyi 8GB LPDDR4X Ram bellek ile destekleyecek.
Depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan V40, 4000mAh’lik bataryasını 65W kablolu, 45W kablosuz hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği ile gelecek olan V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemi ile çalışacak.
Honor V40 hakkında bilinenler şimdilik bu kadardı. Şimdilik fiyatı bilinmeyen V40, 18 Ocak‘ta yapılacak olan tanıtımda tüm detayları ile karşımıza olacak. Bakalım V40, daha ne gibi özellikler sunuyor.
Seçtiğimiz Honor / Huawei modellerini Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayınız!
Seçtiğimiz Honor / Huawei modellerini Trendyol üzerinden satın almak için tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10i 5G Amazon’da Satışa Sunuldu!
Xiaomi Mi 10i 5G, Amazon Prime üyelerine özel satışa sunuldu. Mi 10i 5G, şu anda Amazon’da satışta.
Bir iki gün önce tanıtılan Xiaomi Mi 10i 5G, şu anda Amazon üzerinden satışta. Henüz dünya genelinde satışına başlanılmayan Mi 10i 5G, ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu. Şimdi ise Amazon Prime üyelerine özel olarak satışa sunuluyor. İlk satış yarın başlayacak. Aynı zamanda Mi Reward üyeleri de şu anda Mi 10i modelini satın alabiliyor.
Xiaomi Mi 10i Amazon’da 20,999 INR fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Yani yaklaşık 285 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olan Mi 10i, bu fiyatı 6GB Ram + 64GB depolama için sunuyor. Eğer 6GB Ram + 128GB depolamalı modeli almak isterseniz 22.000 INR, yani 299 Dolar fiyat ödemeniz gerekiyor. Eğer 8GB Ram + 128GB depolamalı versiyonu satın almak istiyorsanız 24.000 INR, yani 326 Dolar ödemeniz gerekiyor. Ancak Amazon siparişini seçtiği banka kartı ile verenlere 27 Dolar indirim yapacak.
İlginizi Çekebilir: CES 2021 İnovasyon Ödülleri Alan 8 Cihaz Belli Oldu!
Mi 10i 5G’nin Özellikleri!
Cihazın özelliklerine göz attığımızda ise Xiaomi Mi 10i gücünü Qualcomm’un Snapdragon 750G yonga setinden alıyor. Performansını 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen Mi 10i 5G, 64GB ve 128GB depolama seçenekleri sunuyor. Üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120Hz‘lik LCD ekran taşıyan Mi 10i, yine ön tarafında 16MP‘lik selfie kamerasına yer veriyor.
Arka kısmında 108MP‘lik Samsung sensörünü taşıyan Mi 10i’ye 8MP‘lik ultra geniş açılı kamera, 2MP‘lik makro kamera ve 2MP‘lik derinlik sensörü eşlik ediyor. 4820mAh‘lik bir batarya ile gelen Mi 10i, 33W hızlı şarj desteği, stereo hoparlör, 3.5mm jak girişi ve güç düğmesi üzerinde yer alan parmak izi sensörü gibi özelliklere sahip.
Xiaomi Mi 10i 5G, genel olarak baktığımızda orta-üst seviyeye hitap ediyor. Öte yandan uygun fiyatı ve gayet yeterli özellikleri ile dikkat çeken Mi 10i 5G, gerçekten alınabilir bir cihaz. Sizce Mi 10i’nin satışları rekor kırar mı?
Seçtiğimiz Xiaomi / Redmi modellerine Hepsiburada‘dan göz atmak için tıklayınız!
Seçtiğimiz Xiaomi / Redmi modellerine Trendyol‘dan göz atmak için tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
CES 2021 İnovasyon Ödülleri Alan 8 Cihaz Belli Oldu!
CES 2021 İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu. İşte CES 2021 İnovasyon Ödülleri’ni alan 8 akıllı telefon modeli.
Her sene gerçekleşen CES (Tüketici Elektroniği Fuarı), bu sene 11 Ocak‘ta gerçekleşecek. CES 2021 kapsamında birçok marka yeni modellerini kullanıcılara tanıtacak ve cihazları ile pazara giriş yapacak. Ancak etkinlikler başlamadan Tüketici Teknolojileri Derneği, CES 2021 İnovasyon Ödülleri‘ni almaya hak kazanan cihazları açıkladı.
28 farklı kategoride değerlendirilen cihazlar, “tüketici teknolojisi ürünlerinde olağanüstü tasarım ve mühendislik” başlığı altında değerlendiriliyor. 89 kişilik bir grup tarafından değerlendirilen cihazlar arasından en iyileri CES 2021 İnovasyon Ödülleri‘ne sahip oluyor.
İlginizi Çekebilir: 5G Destekli Realme V15 Tanıtıldı!
CES 2021 İnovasyon Ödülleri Alan Cihazlar!
Piyasadaki birçok modeli değerledirmeye alan Tüketici Teknolojileri Derneği, İnovasyon ödüllerini almaya hak kazanan cihazları açıkladı. CES 2021 İnovasyon Ödülleri alan cihazlar şu şekilde listelendi:
- Asus ROG Phone 3 & Asus ROG Kunai 3 Gamepad
- LG Wing
- LG Velvet 5G
- TCL 10 5G UW
- Samsung Galaxy Z Flip 5G
- Samsung Galaxy Note 20 5G Serisi
- Samsung Galaxy A51 5G
- OnePlus 8 Pro
Ödül alan cihazlara göz attığımızda, listede 3 adet Samsung, bir adet OnePlus, bir adet TCL, iki adet LG ve yine bir adet ASUS modeli görüyoruz. Bu listedeki bazı cihazlar ise övgü üzerine övgü aldı diyebiliriz. Keza listeyi oluşturan uzman ekip Galaxy A51 5G‘yi “Büyük değerde” övdü. OnePlus 8 Pro için ise “Lider akıllı telefon” ünvanı kullanıldı.
Listedeki diğer modellere baktığımızda Asus oyun merkezli tasarımı, TCL sıradışı kamera tasarımı ile ödül almayı hak etti. Öte yandan listedeki diğer cihazlar zaten performansı ile adından çokça söz ettiren modeller.
CES 2021 İnovasyon Ödülleri alan cihazlar bu şekildeydi. Bize göre listedeki cihazların hepsi ödül almayı hak eden modeller. Sizce listedeki cihazlar arasında ödülü almayı hak etmeyen modeller var mı? Varsa hangileri? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
Seçtiğimiz Samsung modellerini Hepsiburada‘dan satın almak için tıklayınız!
Seçtiğimiz Samsung modellerini Trendyol‘dan satın almak için tıklayınız!
Akıllı Telefonlar
5G Destekli Realme V15 Tanıtıldı!
Realme’nin 2021’deki ilk telefonu olan Realme V15 5G tanıtıldı. Yüksek özellikler sunan Realme V15 5G, tüm özellikleri ve fiyatı ile karşımızda.
Realme’nin uzun süredir beklenilen modeli Realme V15 sonunda tanıtıldı. Düne kadar hakkında yeni bilgiler edindiğimiz Realme V15, sonunda tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. Şimdi gelin orta-üst segmente hitap eden Realme V15‘in tüm özelliklerine göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Dell UltraSharp Serisi Monitörler Tanıtıldı!
Realme V15 5G’nin özellikleri!
Üzerinde 180Hz dokunma hassasiyetine sahip 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile gelen Realme V15, bu ekranda maksimum 600 nit parlaklık sunabiliyor. Ön kısmında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan V15 5G, yine ön kısmında ekrana gömülü parmak izi sensörü taşıyor.
Arka kısmında 64MP‘lik ana kamerasının yanında 8MP’lik ultra geniş açı sensörüne ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren Realme V15, kamerasında AI güzellik modu, portre modu, film modu ve süper gece modu gibi özellikler sunuyor.
Öte yandan gücünü Dimensity 800U‘dan alan Realme V15, 5G desteğine de bu yonga seti sayesinde kavuşuyor. Performansını 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen V15 5G, 128GB depolama alanı sunuyor ve Android 11 tabanlı Realme UI 1 işletim sistemi ile çalışıyor. Ancak Realme UI 2.0 yakında cihaza gelmiş olacak.
İçerisinde 4310mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme V15, bu bataryayı 50W hızlı şarj desteği ile çabuk şekilde doldurabiliyor. Ancak kutu içerisinden 65W destekli adaptör çıkıyor. Üzerinde bir 3.5mm jak girişi, bir USB-C girişi, bir hoparlör ve bir mikrofon taşıyan Realme V15, Crescent Silver, Mirror Lake Blue ve Koi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor.
Realme V15 5G’nin fiyatı!
Gelelim cihaz hakkında en merak edilen konuya. Realme, bu tanıtımda V15modellerinin fiyatlarını da açıkladı. Realme, cihazın 6GB Ram ve 128GB depolamalı modeli için 230 Dolar gibi fiyat talep ediyor. 8GB Ram + 128GB depolamalı modelin ise 308 dolar olarak belirlenmiş.
Realme V15 5G, 14 Ocak‘tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Bakalım Realme, bu cihaz ile ne kadar satış sayısına ulaşacak. Sizce Realme V15‘in performansı günümüz şartları için yeterli mi?
Seçtiğimiz Realme modellerini Hepsiburada’dan satın almak için tıklayınız!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: levent_orgun, 11 saat önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 16 saat önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Kojiro H., 19 saat önce
-
Bedava Bitcoin Kazanma (Ödeme Kanıtlı)
Yazan: aliihsan1925, 20 saat önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 2 gün önce