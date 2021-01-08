Honor V40 5G Dimensity 1000+ İşlemcisiyle 18 Ocak’ta Tanıtılacak!

Honor’un 5G destekli yeni modeli Honor V40, için tanıtım tarihi geldi. Honor V40, 18 Ocak’ta geliyor.

Bir süre önce Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni modelleri ile piyasada adını duyurmaya devam ediyor. Yeni 5G destekli modeli V40 ile karşımıza çıkan şirket, cihazın tanıtım tarihini ortaya çıkardı. İşte V40 hakkındaki bilinen tüm detaylar.

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Honor V40’ın özellikleri!

Daha öncesinde 12 Ocak tarihinde piyasaya sürüleceği söylenilen Honor V40, bu tarihi biraz daha ileriye taşıdı. 18 Ocak‘ta karşımıza çıkacak olan V40, 5G desteği ile birlikte gelecek. Üzerinde 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesine sahip kavisli OLED bir ekran taşıyan V40, bu ekran sayesinde 120Hz yenileme hızı ve 1.07 milyar renk görüntüleme gibi özelliklere sahip.

Arka kısmında 50MP‘lik Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 8MP geniş açı, 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren V40, ön kısmında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyacak. Gücünü Dimensity 1000+ yonga setinden alan Honor V40, bu işlemciyi 8GB LPDDR4X Ram bellek ile destekleyecek.

Depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan V40, 4000mAh’lik bataryasını 65W kablolu, 45W kablosuz hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği ile gelecek olan V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemi ile çalışacak.

Honor V40 hakkında bilinenler şimdilik bu kadardı. Şimdilik fiyatı bilinmeyen V40, 18 Ocak‘ta yapılacak olan tanıtımda tüm detayları ile karşımıza olacak. Bakalım V40, daha ne gibi özellikler sunuyor.

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