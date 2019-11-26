Honor V30 ve V30 Pro tanıtıldı

Samsung Galaxy Fold’un daha büyük ekrana sahip tablet versiyonun patentleri bugün itibariyle sızdırılmaya başladı. Kore menşeli şirket katlanabilir cihazlara bu sene daha çok odaklanmayı planlıyor.

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Galaxy Tab Fold, geniş ekranıyla birlikte katlanabilir tablet modellerinden biri olacak. Bir süre önce; akıllı telefon üreticisi, yüksek ekran boyutlarına sahip akıllı telefon dizaynlarının patentini aldığını görmüştük. Galaxy Fold, geçtiğimiz haftalarda Kore devi tarafından yenilenerek piyasaya tekrar sürüldüğünü görmüştük.

Üzerinden çok süre geçmeden yepyeni haberler gelmeye başladı. Hague International Design Bülteni’nde firma, 9 Mayıs 2019 tarihli bültenle birlikte patent çalışmalarına başlamıştı. 15 Kasım 2019 itibariyle de bir takım detaylar da cihazın 35 görseli daha dahil edildi. Görsellerde üç ayrı model, üçü de birbirinden küçük detaylarla ayrışıyor.

LetsGo Digital, patent çizimlerine sadık kalarak önümüzdeki sene çıkacak cihazla ilgili 3D olarak oluşturulmuş resimlerini oluşturdu. Kendi sitesinde de yayına sundu. Galaxy Tab Fold olarak isimlendirilmesi beklenen modelin henüz fonksiyonlarıyla ilgili detaylara ulaşamadık.

Akıllı tablet olarak lanse edilecek cihazın detaylarına eriştiğimiz zaman cihazda ekran altı kamera ve parmak izi donanımın dahil edildiğine şahit oluyoruz. Bu teknolojiyi ilk olarak Xiaomi’nin Weibo’daki resmi sayfasında yayınlamış olduğu videoda ortaya çıkartmıştı. Samsung’un mühendisleri de bu konuya sene içerisinde çıkaracakları cihazlar için odaklanacakları aşikar.

Akıllı telefon üreticileri, birçok katlanabilir cihaz prototipi üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu geçiş evresi hayli sancılı geçecek. Bazı üreticiler ekranı ters katlarken bazıları düz katlıyor. Bazıları ise Motorola’nın yaptığı gibi deniz kabuğunu andıran bir menteşe sistemi kullanarak nostaljik telefonları RAZR’ı tekrar diriltmeyi seçiyorlar.

Kaynak/Source: LetsGoDigital