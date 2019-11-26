Akıllı Telefonlar
Honor V30 ve V30 Pro tanıtıldı
Toplamda 5 kameraya sahio Honor V30 ve V30 Pro modelleri Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleşen etkinlik ile tanıtıldı.
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Honor V30 ve V30 Pro 40W Süper Hızlı Şarj desteğine sahip
Honor, bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile beraber V30 ve V30 Pro modellerini kullanıcılara sundu. Çinli şirketin ilk 5G modem desteğine sahip telefonu V30 Pro gücünü Kirin 990 yonga setinden alıyor. V30 cihazı ise Balong 5000 modeme sahip Kirin 990 ile birlikte geliyor. Arka tarafta üç, ön tarafta 2 adet toplamda 5 adet kamera kurulumu ile kullanıcıları karşılayacak cihazlarda delikli ekran yapısı bulunuyor. Dünya genelinde Vera 30 veya View 30 olarak piyasaya sunulacağı beklenilen cihazda 6.57 inç büyüklüğünde ekran bizleri karşılıyor. FHD+ LCD panele sahip olan ekranın sağ üst kısımında kamera delikleri bulunuyor. Parmak izi desteği ise Honor 20 ve 20 Pro modellerinde olduğu gibi telefonun sağ kısımına konumlandırılmış. Cihazların ayrıldığı ana kısım ise kamera kurulumları. İki cihazda ana kamera olarak Dual OIS ve lazer otomoatik odak destekli 40 MP Sony IMX600 sensörünü kullanıyor.
Android 10 arayüzüne sahip Honor V30 ve V30 Pro
Ancak Pro versiyonu F/1.6 diyaframa sahip V30’a göre ( F/1.8 ) daha hızlı bir lens kullanmakta. Cihazın arka tarafında 3x kayıpsız zoom yeteneğine sahip 8MP F/2.4 telefoto kamera bulunuyor. Arka taraftaki en büyük fark ise V30 Pro modelinde 16:9 daha iyi videolar çekmenize olanak tanıyan 12MP ultra-geniş açı kamerası. V30 modelinde ise bu sensör 8 MP F/2.4 diyafram açıklığına sahip. Cihazın ön kamera kurulumuna geldiğimizde süper gece modu destekli 32 MP ana selfie kamerası ve 105 derece görüş açısı sunan 8MP ultra-geniş açı kamerası. Android 10 üzerinde çalışan MagicUI 3.0.1 ile piyasaya sunulacak cihazlarda 6/8 GB RAM ile 128/256 GB satım alım seçenekleri sunulacak. Her iki cihazda 40W Süper Hızlı şarj desteğini kullanıcılara sunarken, V30 Pro modeli 27W Süper Kablosuz Şarj desteği ile bir adım öne geçiyor. V30 modeli 4200 mAh bataryaya sahip iken Pro modeli 4100 mAh batarya ile birlikte gelecek. Dört renk seçeneği ile marketlerde yer alacak cihazların ön siparişi 5 Aralık tarihinde başlayacak, bir hafta sonra satışa sunulacak. Telefonların fiyatları ise V30 modeli için 6/128GB 470$ 8/128GB 525$ , V30 Pro modeli için 8/128GB 555$ 8/256GB 600$ olarak belirlendi.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold’un tablet versiyonu ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Fold’un daha büyük ekrana sahip tablet versiyonun patentleri bugün itibariyle sızdırılmaya başladı. Kore menşeli şirket katlanabilir cihazlara bu sene daha çok odaklanmayı planlıyor.
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Galaxy Tab Fold, geniş ekranıyla birlikte katlanabilir tablet modellerinden biri olacak. Bir süre önce; akıllı telefon üreticisi, yüksek ekran boyutlarına sahip akıllı telefon dizaynlarının patentini aldığını görmüştük. Galaxy Fold, geçtiğimiz haftalarda Kore devi tarafından yenilenerek piyasaya tekrar sürüldüğünü görmüştük.
Üzerinden çok süre geçmeden yepyeni haberler gelmeye başladı. Hague International Design Bülteni’nde firma, 9 Mayıs 2019 tarihli bültenle birlikte patent çalışmalarına başlamıştı. 15 Kasım 2019 itibariyle de bir takım detaylar da cihazın 35 görseli daha dahil edildi. Görsellerde üç ayrı model, üçü de birbirinden küçük detaylarla ayrışıyor.
LetsGo Digital, patent çizimlerine sadık kalarak önümüzdeki sene çıkacak cihazla ilgili 3D olarak oluşturulmuş resimlerini oluşturdu. Kendi sitesinde de yayına sundu. Galaxy Tab Fold olarak isimlendirilmesi beklenen modelin henüz fonksiyonlarıyla ilgili detaylara ulaşamadık.
Akıllı tablet olarak lanse edilecek cihazın detaylarına eriştiğimiz zaman cihazda ekran altı kamera ve parmak izi donanımın dahil edildiğine şahit oluyoruz. Bu teknolojiyi ilk olarak Xiaomi’nin Weibo’daki resmi sayfasında yayınlamış olduğu videoda ortaya çıkartmıştı. Samsung’un mühendisleri de bu konuya sene içerisinde çıkaracakları cihazlar için odaklanacakları aşikar.
Akıllı telefon üreticileri, birçok katlanabilir cihaz prototipi üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu geçiş evresi hayli sancılı geçecek. Bazı üreticiler ekranı ters katlarken bazıları düz katlıyor. Bazıları ise Motorola’nın yaptığı gibi deniz kabuğunu andıran bir menteşe sistemi kullanarak nostaljik telefonları RAZR’ı tekrar diriltmeyi seçiyorlar.
Kaynak/Source: LetsGoDigital
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 30, yedi milyonun üzerinde satış yaptı
Huawei CEO’su Richard Yu bugün gerçekleştirilen etkinlikte iki aylık süreçte Mate 30 serisinin 7 milyonun üzerinde satış yaptığını açıkladı.
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Bugün gerçekleştirilen MatePad Pro etkinliğinde Huawei CEO’su Richard Yu Mate 30 ailesinin satış rakamları hakkında bilgi verdi. Yu ; iki ay içerisinde Mate 30 serisinin yedi milyonun üzerinde satıldığını açıkladı. Belirtilen bu rakamın geçtiğimiz sene tanıtılan Mate 20 modeline kıyasla %75 arttığı gözlemlendi.
Amerikan-Çin ticaret savaşı gölgesinde devam eden satışlardaki başarıda ; Çin’deki kullanıcıların “milliyetçilik” duygusunun ağır bastığı düşünülüyor. Mate 30 modelinin Asya Pasifik pazarlarında da bulunmasına rağmen en büyük payın Çin‘den gelen satışların olduğu biliniyor. Belirtilen sayının Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, ve Mate 30 RS Porsche Design modellerini içermekte. Google servislerini barındırmayan serinin geçtiğimiz günlerde Avrupa’da satışa çıkmasının ardından oradan gelecek verilerde dikkate alınacaktır.
Huawei Mate 30 Pro kamera özellikleri
Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera sistemi kullanılıyor. Bu kameralar şu şekilde sıralanıyor:
- 40 MP Super Geniş Açı Sinematik Kamera (F/1.8 diyafram)
- 40 MP Ultra geniş açı (F/1.6 diyafram + OIS)
- 8 MP telephoto (F/2.4 diyafram + OIS)
- 3D derinlik sensörü
Cihazın ön tarafında ise 32 MP (F/2.0 diyafram) çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Ön kamerada gerçek zamanlı bokeh efekti ve 7680 FPS ultra yavaş çekim modu bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S11+ Geekbench testinde görüldü
Şubat 2020 tarihine yaklaşılırken Samsung’un yeni amiral gemisi ile ilgili sentetik testler ortaya çıkmaya başladı. SM-G986 kod numarasına sahip Galaxy S11+ Geekbench testinde görüldü.
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Galaxy S11+ 12 GB RAM ile birlikte gelecek
Şubat ayının sonunda tanıtılması beklenilen Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S11+ Geekbench sentetik testinde görüldü. SM-G986 kod numarası ile sonuçları aktarılan cihaz, gücünü Exynos 9830 çip setinden alıyor. Daha önceki amiral gemilerindeki satış politikasına benzer bir biçimde bazı bölgelerde cihazın Qualcomm Snapdragon 965 yonga seti ile çıkması öngörülüyor. Paylaşılan test görselinde telefonun 12 GB RAM ile birlikte geleceği görülüyor. Bu kapasite Galaxy S10’daki en yüksek RAM kapasitesi ile uyuşuyor. Lanse edilecek cihazın 8 GB RAM ‘e sahip olacak versiyonunun tanıtılıp tanıtılmayacağı ise henüz bilinmiyor. Cihazın işletim sistemi kısmı ise sürpriz yaratmadı. Android 10 işletim sistemi ile görüntülenen telefonun , OneUI 2.0 ile birlikte piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor.
Telefonun tek çekirdek sonucuna bakıldığında ise serinin bir önceki işlemcisi Exynos 9825’ten düşük olduğu gözlemlenmekte. Bunun sebebinin ise yazılım-donanım uyumunun henüz tamamlanmaması olarak düşünülüyor. Galaxy S11+ modelinin ekran tarafında 120 Hz 6.9 inçlik QHD Dinamik AMOLED ekran, 10x kayıpsız 100x hibrit zoom özelliğinde 108 MP ana 48 MP telefoto kamera ile birlikte gelmesi tahmin ediliyor. Ayrıca serinin üst modelinde 5G desteğininde bulunacağına kesin gözüyle bakılıyor.