Genel
Redmi K30, 10 Aralık’ta tanıtılacak
Delikli ekran yapısına sahip Redmi K30 için lansman tarihi kesinleşti. Paylaşılan görselde yeni cihazın 10 Aralık’ta tanıtılacağı açıklandı.
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Xiaomi’nin alt şirketi olarak devam eden Redmi , K20 ( Mi 9T ) telefonundan sonra yeni cihaz için çalışmalara başlanıldığını doğrulamıştı. Bugün ise Çinli teknoloji şirketi resmi hesaplarından paylaştığı görsel ile cihazın lansman tarihini açıkladı. Daha önce Xiaomi kurucusu ve CEO’su tarafından yıl sonunda tanıtımının yapılacağı belirtilen telefonun lansman tarihinin 10 Aralık olduğu belirtildi. 10 Aralık tarihinde Çin’de satışa sunulacak cihazın görselinde delikli ekrana ve 5G desteğine sahip olduğu görülmekte. Çin’de gerçekleştirilecek etkinlikte serinin üst segment cihazı Redmi K30 Pro’nun tanıtılmayacağı, bu cihazın önümüzdeki yıl lanse edileceği belirtiliyor.
Redmi K30 modeli Çinli şirket için ayrı bir öneme sahip. Şirketin ilk çift bantta ( SA, NSA ) 5G desteğine sahip olan telefonun delikli ekran yapısı ile birlikte geleceği biliniyor. Paylaşılan görsel göz önüne alındığında ön tarafta iki kamera sensörünün olduğu fark ediliyor. Cihaz ile ilgili bilinen bir başka özellik ise hızlı şarj sistemi. Bir önceki modelin şarj desteğini geliştiren Redmi, yeni cihazında 30W hızlı şarj sistemini kullanacak. Tanıtım tarihinden önce çıkan sızıntılara göre cihazın ekranının 6.66 inç 1080 x 2400 piksel FHD olduğu söylenmekte. Cihazın parmak izi teknolojisinin ise sağ tarafa yerleştirilmiş olarak piyasaya sunulacağı öngörülmekte.
Aksesuar
En iyi powerbank modelleri hangileri?
En iyi powerbank modelleri dediğimizde hangi markaların hangi ürünleri öne çıkıyor? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli? Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını bu makalemizde vermeye çalışacağız.
Not: Bu içerik MediaMarkt sponsorluğunda yayınlanmıştır.
Powerbank nedir? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli?
Günümüzde başta akıllı telefonlar olmak üzere kullandığımız pek çok teknolojik ürünün pil ömrü bize yetmeyebiliyor. Powerbank’ler sayesinde, nerede olursak olalım ürünlerimizi şarj edebiliyoruz ve “eyvah, şarjım bitecek” korkusunu duymuyoruz.
Powerbank satın alırken ihtiyaçlarınıza göre belirlemeniz gereken bazı kriterler var. Bu kriterlerden ilki tabii ki tercih edeceğiniz modelin batarya kapasitesi. Şu anda 2000 mAh’den 20.000 mAh’e kadar değişen birçok farklı seçenek görebiliyoruz. Bu noktada satın alma kararı verirken akıllı telefonunuzu birden fazla kez şarj edebilecek yüksek kapasiteli bir ürün mü istiyorsunuz, yoksa nispeten küçük ve taşıması kolay ancak kapasite anlamında daha düşük bir model mi istiyorsunuz buna karar vermelisiniz. Bizim tavsiyemiz günümüzün akıllı telefonlarını da düşündüğümüzde 10.000 mAh ila 20.000 mAh arasında bir tercih yapmak doğru olacaktır.
Kapasite dışında ihtiyacınız olabilecek bazı ek özellikleri de göz önünde bulundurmanız fayda var. Örneğin bazı modellerden birden fazla USB çıkışı yer alıyor ve bu sayede aynı anda birden fazla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa, bu kriteri göz önünde bulundurmak faydalı olabilir. Powerbank satın alırken belki de en önemli konulardan bir diğeri şarj ederken sunulan çıkış gücü. Bu, powerbank’in akıllı telefonunuzu veya tabletinizi ne kadar hızlı şarj edeceğini gösterir. Ayrıca bazı modellerde QuickCharge 2.0 veya Samsung’un hızlı şarj teknolojisine destek sağlanır ve buna uyumlu bir modelde çok daha hızlı şarj gerçekleştirilir.
En iyi powerbank modelleri hangileri?
Samsung 10000 mAh EB-U1200CSEGWW
Samsung’un 10.000 mAh kapasiteli bu powerbank modeli, hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunuyor olmasıyla rakiplerinden sıyrılıyor. Ürünün üzerinde QC 2.0 destekli ve 15W maksimum çıkış gücü sunan iki adet USB çıkışı yer alıyor. Bu sayede aynı anda iki farklı cihazı kablolu olarak şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca modelin üzerinde Qi hızlı kablosuz şarj destekleyen bir pad yer alıyor. Böylece Qi şarj destekli akıllı telefonlarınızı veya akıllı saat gibi giyilebilir teknolojileri de hızlıca şarj edebiliyorsunuz.
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ANKER PowerCore Select
Satın alacağı modelde hızlı şarja ihtiyaç duyanlara hitap eden model, 12W + 10W olmak üzere iki USB çıkışı sunuyor. Bu sayede aynı anda iki cihazı, normalden daha hızlı bir şekilde şarj edebilmek mümkün oluyor.
Tasarımsal açıdan 10.000 mAh kapasitesine oranla makul bir boyutta olan ve taşıması kolay olan PowerCore Select modelinin üzerinde, kapasite durumunu gösteren LED aydınlatmalar bulunuyor. Bu LED aydınlatmalarla birlikte, ürünün doluluk oranını görebiliyorsunuz.
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PHILIPS DLP1710C
98 TL’lik satış fiyatıyla öne çıkan Philips DLP1710C modeli, hem oldukça şık hem de kompakt bir powerbank. Listemizdeki diğer modellerde olduğu gibi ürünün üzerinde çift USB girişi bulunuyor ve aynı anda şarja imkan sağlıyor. Ayrıca bu çıkışların her ikisinin de 5V 2A hızlı şarj sunuyor olması da bir hayli önemli.
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TTEC 2BB157S
Normalden daha yüksek bir kapasiteye ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap eden ürün, 20.000 mAh kapasitesiyle öne çıkıyor. Modelde yer alan çift USB sayesinde, aynı anda iki cihazı birden şarj etmek mümkün. Ayrıca üst bölümde yine şarj durumunu gösteren LED aydınlatmalara yer verilmiş. Bu arada sözünü ettiğimiz USB çıkışlarınıdan bir tanesi 2.1A, diğeri ise 5V-1A olarak sıralanıyor. Cihazın kendisini şarj eden microUSB bağlantısı ise 5V/2A üzerinden güç alıyor.
Basın Bülteni
TP-Link, yeni akıllı şarj ünitesi UP540’ın duyurusunu gerçekleştirdi!
TP-Link, oldukça küçük boyutuyla dikkat çeken akıllı şarj ünitesinin tanıtımını gerçekleştirdi. UP540 adlı ürün beş farklı cihazı aynı anda şarj etme imkanı sunuyor.
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Çok sayıda cihazı aynı anda şarj etmek için ideal olan şarj ünitesi oldukça da portatif yapıda tasarlanmış. Cihaz, küçük yuvarlak ve şık bir tasarıma sahip böylece tüm kullanım senaryolarında aktif olarak kullanılabiliyor.
Seyahatler için de ideal bir ürün olan UP540 ile her cihaz için şarj adaptörü taşımak gerekmiyor; sadece kabloları almak yeterli oluyor. Tek bir priz ile beş
cihaz aynı anda UP540 ile şarj edilebiliyor.
Akıllı şarj teknolojisiyle güvende hissedin!
Özel otomatik algılama ve akıllı şarj teknolojilerine sahip modelle birlikte cihazın kaç akım desteklediğini algılayıp ona göre güç sağlayabiliyor. Böylece cihazlarınız daha korunaklı ve sahip olduğu teknolojilerin kullanıldığı rahatlığına erişebiliyorsunuz.
5V/2.4A ultra hızlı şarj yapabilen UP540, cihazları yüzde 65 daha hızlı şarj edebiliyor. Cihazınızın da hızlı şarj teknolojilerine sahip olmasına gerek kalmadan sahip olduğu teknolojiler sayesinde iPhone 6S Plus’ın 4.5 saatlik standart şarj olma süresini 2.5 saat düzeyine kadar düşürebiliyor.
Evrensel bağlantılarla uyumlu cihaz; iOS, Android, Windows ve pek çok USB şarjlı cihazla uyum gösterebilir şekilde tasarlanmış. Cihazın Türkiye fiyatı güncel kura göre 155 TL olarak belirlenmiş. Açıkçası uzun seyahatler boyunca çok fazla yayında cihaz taşımak zorunda olan kullanıcılar için büyük kolaylık yaratacaktır.
Genel
Mobil oyun geliştiricilerin yüzde biri pazara hükmediyor
Dünya genelinde mobil oyun ve uygulama araştırmasının 2019 yılı üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Bu verilere göre mobil uygulama geliştiricilerin yalnızca yüzde biri 9.1 milyar indirme sayısına ulaştı.
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Bağımsız araştırma şirketi Sensor Tower, 2019 yılı üçüncü çeyrek mobil oyun ve uygulama araştırma sonuçlarını yayınladı. Mobil taraftaki ( Google Play Store & Apple App Store ) toplam uygulama yayımcılarının yalnızca %1’lik kısmı toplam indirme sayısının %80 oranına sahip olduğu görüldü. 24.2 milyar indirilmenin 6 milyon indirmesini %99 ‘luk bölüm elde ederken, yalnızca %1 oranındaki yayımcılar %80 oranındaki paya sahip oldu. 2018 yılında iki platformda indirilme sayısı 3.4 milyon oranında iken 2014-2018 yılları arasında %65’lik bir artış yakalanmıştı. Toplamda 792.000 uygulama geliştiricisi ile yürütülen araştırmada, 2019 3.çeyrekte 682 milyon yeni indirme sayısı ile istatistikte %1 oranda pay sahibi.
Uygulamanın yanı sıra mobil oyun alanında da araştırmalarını yürüten Sensor Tower, benzer sonuçları bu alanda da listeledi. 108.000 geliştirici arasında yapılan araştırmada tüm yayımcılarının yalnızca %1 ‘lik kısımının 9.1 milyar indirme sayısı ile genelde %82 oranında pay aldığı belirtildi. Mobil uygulamalarda gelirler incelendiğinde ise bu oranların arttığı gözlemlendi. 2019 üçüncü çeyreğinde mobil uygulamalardan elde edilen 22 milyarlık gelirin %93 ‘lük bir kısımını (20.5 milyar dolar) %1 ‘lik orana sahip geliştirici ekibi kazandı.