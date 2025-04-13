Her hafta oyun severleri sevindirmeye devam eden Epic Games, bu kez yine dikkat çekici bir kampanyayla karşımızda! Peki Epic Games kullanıcılarını bu hafta hangi sürprizler bekliyor? Türkiye’de oyun fiyatları artmaya devam ederken, Epic Games haftanın ücretsiz oyunu merakla araştırılıyor.

Epic Games haftanın ücretsiz oyunları belli oldu! (17-24 Nisan)

Epic Games, oyuncuları bu hafta da boş çevirmedi ve doğa temalı eğlenceli bir oyun olan Botanicula’yı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Epic Games haftanın ücretsiz oyunu olarak seçilen Botanicula, oyuncuları yemyeşil bir dünyada, beş sevimli organizmanın macerasına davet ediyor.

Oyunda amacımız, yaşadığımız ağacı işgal eden örümcekleri uzaklaştırmak ve doğayı korumak. Hem farklı hikayesi hem de özgün grafik tasarımı ile Epic Games oyuncularını kendine çekmeyi başarıyor. Sadece bu kadarla da sınırlı değil!

Epic Games, kullanıcılarına bu hafta oyun dışı bir içerik daha sunuyor. Firestone isimli oyun için ücretsiz ek paket fırsatı veren Epic Games ücretsiz oyun kampanyası kapsamında, oyuncular tam 100 dolar değerinde bakiye ve özel görünümleri de kütüphanelerine ekleyebiliyor. Bu fırsatlar, 24 Nisan’a kadar geçerli olacak.

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Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Ücretsiz oyunları almak için:

Epic Games Store web sitesine gidin veya Epic Games Launcher’ı açın. Ücretsiz oyunlar sekmesinden Arcadegeddon, Idle Champions of the Forgotten Realms veRiver City Girls oyunlarını bulun. İlgili oyunun sayfasına gidip “Yükle” butonuna tıklayın. Epic Games hesabınızla giriş yaparak oyunu kütüphanenize ekleyin.

Türkiye’de artan oyun maliyetleri düşünüldüğünde, Epic Games ücretsiz oyun fırsatları oyuncular için gerçek anlamda ilaç gibi oluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic Games sizce oyunculara yeterince fırsat sunuyor mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!