Honor V30 serisi önümüzdeki hafta Avrupa’ya geliyor!

Honor V30 Pro, Çin dışında resmi satış yapmayan bir cihaz olarak piyasaya çıktı. Cihaz oldukça iyi olmasına karşın yasaklamalar ile Çin‘e hapsedildi. MySmartPrice ise geçtiğimiz gün, telefonun ve Huawei Mobile Service‘in Avrupa‘ya geleceğinin sinyalini verdi.

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Honor V30 neden Çin dışında piyasaya sürülmedi?

Cihazın asıl Çin odaklı olma sebebi, Google hizmetlerinin eksik olması. Bu sebepten dolayı cihaz Avrupa ve diğer çeşitli pazarlara açılamadı. Ancak Huawei, Google servislerinin yerine geçecek olan Huawei Mobile Services (HMS)’yi başlatmaya hazır olduğunu söylüyor. Hizmetler önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmeye hazır olacak ve onu çalıştıran ilk telefonlar ise Honor V30 ve V30 Pro olacak.

Huawei Mobile Services neler içeriyor?

Huawei Mobile Services oldukça geniş bir uygulama yelpazesine sahip olacak. Başlıca hizmetleri ise, Huawei ID, Huawei Mobile Cloud, Huawei AppGallery, Huawei Video, Huawei Themes, Huawei ScreenMagazine ve Huawei Browser gibi pek çok servisle Avrupa‘da çıkışını yapacak.

Huawei Mobile Service‘nin diğer Huawei ve Honor cihazlarına da ulaşmasını beklemekteyiz ve Huawei Mate 30 Pro‘nun bunlardan biri olduğundan şüpheleniyoruz. Yine de Google Mobile Service olmadan yaşamak başlarda oldukça zor olacaktır fakat yeni servis hizmetlerinin kullanıcıya sunulması tek düzeliği önler ve rekabeti arttırır. Bu durumda ise kullanıcı daima kazanır.