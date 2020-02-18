Honor 9X Lite özellikleri ve fiyatı açıklandı!

Honor, iki haftadan daha kısa bir süre önce bir tanıtım resmi yayınlamıştı. Gördüğümüz telefonun Honor 9X‘in yeni bir Lite sürümü olacağı biliniyordu. Telefon hakkında o zamanlar çok fazla bilgimiz yoktu ancak yeni bir gelişme ile birlikte, telefonun Pakistanlı bir perakendeci tarafından temel özellikleri ve fiyatı doğrulandı.

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Honor 9X Lite özellikleri neler?

Cihaz, 16 MP selfie kameralı 6.5 inçlik FullView bir ekrana sahip olacak. Arka tarafta ise 2 MP derinlik sensörü ve kapasitif parmak izi okuyucusunun yanında 48 MP ana kamera var. Kirin 710 yonga setinden gücünü alan cihazda 4 GB RAM bellek miktarı bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 128 GB olacağı fakat farklı depolama alanı seçeneklerinin olabileceği tahmin ediliyor. Honor 9X Lite‘ın pil değeri ise 3750 mAh büyüklüğünde olacak. Şarj konusunda henüz bir bilgimiz yok.

Cihazın boyutlarına gelecek olursak 160,4 x 76,6 x 7,8 mm boyutlarında olacağı biliniyor. En önemli kısımlardan biri olan yazılım kısmında ise telefonun Android 9 ile geleceği EMUI sürümünün ise EMUI 9.0 olacağı söyleniyor. Kutudan bu sürümlerle çıkan cihaza belli bir süre sonra Android 10 güncellemesi gelecek ve yükseltilebilecek. Honor 9X Lite, 31,999 PKR(207 $) fiyat ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazı ön sipariş olarak satın alabileceksiniz.