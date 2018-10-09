Ana sayfaİNCELEMEAkıllı Telefon Honor Play, GM 9 Pro, Mi A2, Zenfone Max Pro video karşılaştırma! 9 Ekim, 2018 Kerem Enginar Akıllı Telefon, VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp Honor Play, GM 9 Pro, Mi A2, Zenfone Max Pro video karşılaştırma testimizde, son dönemde adından söz ettiren cihazlar video kalitesiyle karşı karşıya geliyor. Bakalım hem ön hem de arka kamera performanslarında ne gibi farklılıklar mevcut? <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>
Cevap Yazın: