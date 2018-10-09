Honor Play, GM 9 Pro, Mi A2, Zenfone Max Pro video karşılaştırma testimizde, son dönemde adından söz ettiren cihazlar video kalitesiyle karşı karşıya geliyor. Bakalım hem ön hem de arka kamera performanslarında ne gibi farklılıklar mevcut?

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