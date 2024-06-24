Honor, Çin pazarında büyük bir heyecanla beklenen yeni akıllı telefonu Honor Play 60 Plus’ı duyurdu. Bu yeni model, geçen yıl piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Honor Play 50 Plus’ın halefi olarak karşımıza çıkıyor. 90Hz ekran, Dimensity 6020 yonga seti ve 6.000mAh bataryaya sahip olan Play 50 Plus’ın ardından, Play 60 Plus daha da geliştirilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Honor Play 60 Plus özellikleri neler?

Honor Play 60 Plus, 6,77 inç büyüklüğünde LCD ekranla geliyor. Bu ekran, 720 x 1610 piksel HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunarak kullanıcılarına akıcı bir görüntü deneyimi vaat ediyor. Özellikle oyun severler ve video izlemeyi sevenler için yüksek yenileme hızı büyük bir avantaj sağlıyor. Ön tarafta, selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için ideal olan 5 megapiksel bir kamera bulunuyor. Arka panelde ise 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu yer alıyor.

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Honor Play 60 Plus, Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti ile güçlendirilmiş. Bu güçlü yonga seti, telefonun hızlı ve verimli çalışmasını sağlıyor. Orta sınıf bir telefon olmasına rağmen, Play 60 Plus 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu geniş depolama kapasitesi, kullanıcıların çok sayıda uygulama, oyun ve medya dosyasını saklamalarına olanak tanıyor. Ayrıca, cihazın 35W hızlı şarj desteğine sahip 6.000mAh bataryası, uzun süreli kullanım için ideal bir çözüm sunuyor.

Honor Play 60 Plus, Android 14 tabanlı Magic OS ile çalışıyor ve 8 GB sanal RAM desteği sunuyor. Yana monte edilmiş parmak izi tarayıcı ve 3,5 mm ses girişi gibi ek özellikler, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Cihazın ölçüleri 166,9 x 76,8 x 8,24 mm ve ağırlığı 198 gram. Ayrıca, IP64 dereceli toz ve suya dayanıklılık sunuyor ve düşmeye ve sıkışmaya karşı dayanıklılık sertifikası açısından İsviçre SGS 5 başlangıç derecelendirmesini geçmiş durumda. Bu da cihazın dayanıklılığını ve uzun ömürlü kullanımını garanti ediyor.

Honor Play 60 Plus, Çin’de iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunuluyor: 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama. Bu varyantların fiyatları sırasıyla 200 dolar ve 230 dolar olarak belirlenmiş. Kullanıcılar, Phantom Night Black, Moon Shadow White ve Wonderland Green gibi üç farklı renk seçeneği arasından tercih yapabiliyor.