Bu videoda HONOR markasının, uygun fiyatlı kategorisine konumlandırdığı tableti Pad 8 modeline yakından bakıyoruz.

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Honor Pad 8 yekpare alüminyum kasaya ve 278.54 x 174.06 x 6.9 mm ölçülerinde boyutlara sahip. Ayrıca 520 gram ağırlığıyla taşıma konusunda da rahatlık sağlıyor. 7.2mm çerçeve kalınlığı ile simetrik bir görüntüsü olan bu tablet tek renk olarak Şafak Mavisi adıyla tüketiciyle buluşuyor.

12 inç boyutunda bir ekran sahip olan Pad 8, IPS LCD HONOR FullView panel kullanıyor. Ek olarak 2K 2000×1200 çözünürlük sunan bu ekran 1.07 milyar renk gösterebiliyor. Tabletin ekranını özel yapan noktalardan birisi ise e-Kitap modu. Bu mod sayesinde yazılar ve makaleler okurken gözlerinizin sağlığı korunuyor. TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası sayesinde bunu da kanıtlamış oluyor. 350 nit parlaklık değeri sunan bu ekran ince yapılı çerçeveleri sayesinde %87 ekran gövde oranı sunuyor.

İşin performans tarafında ise Pad 8, Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden gücünü alıyor. Ek olarak Adreno 610 GPU birimine sahip. 4GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle satılan tablet daha çok verimlilik yönünde ağır basan bir performansa sahip. Ağır grafikli oyunları düşük ayarlarda oynatırken, hafif oyunlarda ise sorunsuz bir deneyim sunuyor. HONOR Pad 8 kablosuz projeksiyon sayesinde görüntü aktarımı yaparak ekran deneyimini arttırıyor. Ayrıca bir tablette olması gereken çift uygulama açma ve çoklu yüzen pencere arayüz özelliklerine sahip. Android 12 tabanında HONOR Magic UI 6.1 arayüzünü kullanan tablet akıcı bir şekilde çalışıyor. HonorShare özelliğiyle HONOR bilgisayar ve HONOR telefonlar ile kolayca ve hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Ayrıca HONOR 70 ekranını da tablete yansıtarak kolay bir bağlantı yapabiliyor.

HONOR Pad 8 önde ve arkada iki adet 5MP çözünürlüğünde kameraya sahip. Özellikle ön taraftaki kamerası yatay forma yerleştirildiği için online toplantılarda daha geniş bir açı sunuyor. Arka kamera ile de anılarınızı ölümsüzleştirirken belge taramaları da yapabiliyorsunuz. En yüksek çözünürlükte ise 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.

HONOR Pad 8’in öne çıkan özelliklerinden birisi ise hoparlörleri. Tablette sekiz adet hoparlör bulunuyor. Böylece sürükleyici bir izleme ve oyun deneyimi sunabiliyor. DTS:X® Ultra ve HONOR Histen Ses özellikleri hoparlörlerin güçlü yanını vurgularken Hi-Res Audio Sertifikasına da sahip olan tablet Vocal Geliştirme ve AI Ses Tanıma özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

7250 mAh büyüklüğünde bataryaya ev sahipliği yapan HONOR Pad 8 uzun süreli bir pil ömrü sunuyor. Standart kullanımda 3 güne varan batarya ömrü sunarken yoğun kullanımda 1 tam günü çıkarabiliyor. 22.5W hızlı şarjı ile dolum sağlayabiliyor.

Ağ Bağlantıları kısmında ise WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 kablosuz bağlantılarını destekleyen tablet ek olarak OTG ve USB desteğine sahip. Böylece belge ve veri aktarımını bu şekilde de yapabiliyorsunuz.

HONOR Pad 8 satın alan herkes (her seri numarası için bir adet) 1 adet ücretsiz koruma filmi almaya hak kazanacak. Ücretsiz koruma filmleri, HONOR’un resmi servis merkezlerinde taktırılabilecek. HONOR Pad 8; Şafak Mavisi rengi, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafıza modeliyle Vatan, Teknosa, Hepsiburada ve Trendyol satış kanalları üzerinden 6.499 TL tavsiye edilen fiyatıyla satışa çıktı. Şimdi lansmana özel 500 TL indirim fırsatıyla, 5.999 TL’ye satın alabilirsiniz.

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