Yazılım
Honor, MagicUI 3.0 alacak cihazların listesini yayınladı!
Honor, Huawei’nin alt markası olan Çin menşeili şirketlerden biri. Çin’de yapılan devasa etkinlik ile yepyeni işletim sistemleri MagicUI 3.0’ın tanıtımını gerçekleştirdiler.
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Android 10 tabanlı olarak lanse edilen MagicUI 3.0 yapılan lansmanla birlikte kullanıcıların merakına sunuldu. Aynı zamanda şu an piyasada olan cihazlardan hangilerinin güncelleme alacağına dair detaylar paylaşmıştı. Şirket aşağıda belirtmiş olduğum cihazlara kademeli olarak yazılımın dağıtımını gerçekleştirecek.
Listeye dahil edilen Honor 20, 20 Pro, 20i, V20, Magic 2 ve 10 Lite güncellemeyi hali hazırda almış veya şuan dağıtım sürecinde olan cihazlardı. Bu cihazlar şu anda Çin sınırları içerisinde MagicUI 3.0 için beta testlerine başlandı.
İleriki tarihlerde yeni yazılım iyileştirmesi alacak cihazları da açıklayan firmanın açıklaması şu şekilde:
- Honor 10
- V10
- 8X
- 9X
- 9X Pro
- 20s
- 20 Lite
Herhangi bir zaman aralığı belirtmeyen markanın güncelleme takviminin nasıl işleyeceği bilinmiyor. Fakat yakın zamanda şirketin çeşitli sosyal medya mecralarından duyuruları görmemüz an meselesi gözüküyor.
Yazılım
Microsoft, yeni Cortana güncellemesiyle üretkenliği arttıracak!
Microsoft’un akıllı asistanı Cortana, uzun süredir Windows kullanan cihazlarda çalışan IoT destekli uygulamalardan biri olarak biliniyor. Windows’un 2 yılda bir yaptığı büyük güncellemeyle birlikte de Cortana’nın dünyanın büyük bir kısmında destek verilmeye başlandığını görmüştük.
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Microsoft, Windows 10 üzerindeki Cortana uygulamasını geliştirmelerine hız kesmeden devam ediyor. Microsoft, son gelişmeleri geliştirici blogunda paylaşmaya başladı. Yeni Cortana deneyimi üzerine uzun süredir çalışan firma yapay zeka sistemleriyle birlikte kullanıcılara özel kısayollar sunacak.
Güncelleme, büyük oranda üretkenliğe önem veren kurumsal kullanıcı sınıfına yönelik olacak. 20H1 geliştirici yamasında gördüğümüz üzere Cortana artık görev çubuğundan kaldırılıyor. Onun yerine Cortana’yı işletim sisteminin herhangi bir yerine taşıyabiliyorsunuz veya sesli komutlarla direk açılmasını sağlayabiliyorsunuz.
Yazarak veya konuşarak Cortana işlevlerini gerçekleştirmek için çeşitli opsiyonlar da size sunulmuş durumda. Böylece işlemlerinizi çok daha pratik şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yeni Cortana’nın yetenekleri de gelişiyor. Akıllı asistan üzerinden attığınız maillere direkt cevap vermeniz veya herhangi birine mail yazmanıza olanak tanınıyor. Takvim yetenekleri de gelişen uygulamada plan program oluşturmanız oldukça basitleşti.
Microsoft ayrıca Windows’un özelliklerinin de geliştiğini blogunda yazdığı detaylarda belirtmeyi atlamıyor. Uygulama açılışları ve sistem ayarlarının kontrolü için Cortana’yı kullanmanız artık oldukça kolay hale geliyor.
Sonuç olarak yeni sesli ve yazılı destek sağlayan Microsoft asistanı birçok gelişmiş ve iş sektöründe üretkenliğinizi arttıracak detaylar gördük. Keşke Windows Phone’a verilen destek kesilmeseydi de Cortana’yı mobil piyasada da etkin bir şekilde çalışırken görebilseydik. Android pazarından da dün yıl sonuna kadar çekileceğini açıklayan firma artık sesli asistanını sadece Windows ve IoT cihazlarda görebileceğiz.
Yazılım
Xiaomi, MIUI 11’e deprem dedektörü ekleyecek!
Xiaomi, geçtiğimiz aylarda beta süreciyle başlayan Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzüne çok enteresan bir teknoloji ekleyeceğini belirtti.
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Daha çok deprem kuşağındaki ülkelere öncelikli olarak böyle bir destek verilmesi bekleniyor. Çin, Japonya ve Endonezya gibi ülkelere öncelikli destek sağlanarak kullanıcıların depreme karşı önceden tedbirli olmaları sağlanacak.
Şirketin bugün duyurduğu blogta MIUI 11 ve Mi TV platformlarında deprem dedektörüne yer verileceğini açıkladı. Öncelikli olarak Çin sularında gördüğümüz güncelleme Çin’deki Sichuan bölgesindeki bir alanda testleri gerçekleştirilecek.
Daha sonra ise MIUI 11 için tüm Çin karasularına güncelleme vasıtasıyla bu fonksiyonun yayınlanması bekleniyor. Firmanın iddia ettiğine göre “saniyenin binde biri” hızında sismik deprem dalgalarını algılayan bir sistem geliştirilmiş.
Akıllı Telefonlar
LineageOS 16: Zenfone 3 ve Galaxy S3 Neo için yayınlandı!
LineageOS, geçtiğimiz senelerde Cyanogen firmasının geliştirmiş olduğu Cyanogen OS işletim sistemini oluşturan topluluğun dağılmasıyla ortaya çıkan gönüllü bir dağıtım haline geldi.
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LOS Projesi, en son Xiaomi cihazlarda birtakım sorunlar çıkarmıştı. Yakın bir zamanda proje tekrardan toplanarak Çinli üreticinin cihazlarının da desteğinin tekrardan verildiğini görmeye başlamıştık.
İlk olarak LineageOS’u Yu Yuphorio’nun resmi destekten kaldırılmıştı fakat tekrardan desteğin geri verildiğine şahit olduk. 2015 ayında destek alan cihazın hala varolan desteğini koruması önem arz eden bir konu olarak değerlendirilebilir.
Şu an mevcut destek veren cihazlar şu şekilde sıralanabilir:
- Asus Zenfone 3 (zenfone3)
- Yandex Phone (amber)
- Samsung Galaxy S III Neo (Samsung Camera) (s3ve3gjv)
- Samsung Galaxy S III Neo (Sony Camera) (s3ve3gxx)
- Sony Xperia Z3 Compact (z3c)
Unutmamak gerek ki, bu listedeki cihazlar çıkış tarihi itibariyle üç yılı geçen akıllı telefonlar statüsünde yer alıyor. Gecelik güncelleme listesinde sürekli yer almaları olası değil. Sürekli bu cihazların güncelliğini koruyacağını sanmıyorum.