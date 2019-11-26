Honor, MagicUI 3.0 alacak cihazların listesini yayınladı!

Microsoft’un akıllı asistanı Cortana, uzun süredir Windows kullanan cihazlarda çalışan IoT destekli uygulamalardan biri olarak biliniyor. Windows’un 2 yılda bir yaptığı büyük güncellemeyle birlikte de Cortana’nın dünyanın büyük bir kısmında destek verilmeye başlandığını görmüştük.

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Microsoft, Windows 10 üzerindeki Cortana uygulamasını geliştirmelerine hız kesmeden devam ediyor. Microsoft, son gelişmeleri geliştirici blogunda paylaşmaya başladı. Yeni Cortana deneyimi üzerine uzun süredir çalışan firma yapay zeka sistemleriyle birlikte kullanıcılara özel kısayollar sunacak.

Güncelleme, büyük oranda üretkenliğe önem veren kurumsal kullanıcı sınıfına yönelik olacak. 20H1 geliştirici yamasında gördüğümüz üzere Cortana artık görev çubuğundan kaldırılıyor. Onun yerine Cortana’yı işletim sisteminin herhangi bir yerine taşıyabiliyorsunuz veya sesli komutlarla direk açılmasını sağlayabiliyorsunuz.

Yazarak veya konuşarak Cortana işlevlerini gerçekleştirmek için çeşitli opsiyonlar da size sunulmuş durumda. Böylece işlemlerinizi çok daha pratik şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yeni Cortana’nın yetenekleri de gelişiyor. Akıllı asistan üzerinden attığınız maillere direkt cevap vermeniz veya herhangi birine mail yazmanıza olanak tanınıyor. Takvim yetenekleri de gelişen uygulamada plan program oluşturmanız oldukça basitleşti.

Microsoft ayrıca Windows’un özelliklerinin de geliştiğini blogunda yazdığı detaylarda belirtmeyi atlamıyor. Uygulama açılışları ve sistem ayarlarının kontrolü için Cortana’yı kullanmanız artık oldukça kolay hale geliyor.

Sonuç olarak yeni sesli ve yazılı destek sağlayan Microsoft asistanı birçok gelişmiş ve iş sektöründe üretkenliğinizi arttıracak detaylar gördük. Keşke Windows Phone’a verilen destek kesilmeseydi de Cortana’yı mobil piyasada da etkin bir şekilde çalışırken görebilseydik. Android pazarından da dün yıl sonuna kadar çekileceğini açıklayan firma artık sesli asistanını sadece Windows ve IoT cihazlarda görebileceğiz.