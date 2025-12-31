HyperOS 3, Xiaomi’nin yılın son günlerinde teknoloji gündemini hareketlendiren en önemli yazılım adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Uzun süredir konuşulan yeni arayüz, test sürecinin ardından beklenenden daha hızlı şekilde dağıtıma girdi. Türkiye’de Xiaomi kullanıcılarının yakından izlediği bu gelişme, markanın yazılım tarafında yeni bir döneme geçiş yaptığını net biçimde gösteriyor.
Xiaomi bazı modeller için HyperOS 3 güncellemesini yayınladı!
HyperOS 3, Android 16 tabanlı altyapısıyla birlikte ilk etapta 10’dan fazla akıllı telefon ve tablet modeli için yayımlandı. Xiaomi’nin Çin’deki resmî platformlarında paylaşılan bilgilere göre, güncelleme şu an itibarıyla 13 farklı cihazda aktif durumda. Bu hamle, Xiaomi’nin yalnızca amiral gemilerine değil, geniş kullanıcı kitlesine hitap eden modellere de öncelik verdiğini ortaya koyuyor.
HyperOS 3 güncellemesini alan modeller
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultimate Edition
- Redmi K60
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 13 Pro
- POCO M6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max 14
HyperOS 3 dağıtımının bu aşamada ağırlıklı olarak Redmi modellerine odaklanması dikkat çekiyor. Bu cihazların büyük bölümünün Türkiye’de yüksek satış rakamlarına ulaşmış olması, güncellemenin ülkemizdeki kullanıcılar açısından önemini artırıyor. Özellikle Redmi Note serisinin listede yer alması, orta segment kullanıcıları için olumlu bir tablo çiziyor.
HyperOS 3 şu an için yalnızca Çin pazarında kullanılabilir durumda. Ancak Xiaomi’nin önceki güncelleme takvimleri göz önüne alındığında, küresel dağıtımın kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Türkiye’deki kullanıcıların da önümüzdeki günlerde güncelleme bildirimlerini almaya başlaması sürpriz olmayacak.
HyperOS 3, performans iyileştirmeleri, pil yönetiminde yapılan optimizasyonlar ve Android 16 ile gelen yeni güvenlik katmanlarıyla öne çıkıyor. Xiaomi’nin bu yazılımı geniş bir cihaz yelpazesine sunması, markanın uzun vadeli destek politikasını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
