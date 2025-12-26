Küresel teknoloji devleri ile devletler arasındaki vergi gerilimi yeni bir evreye girdi. Uzun süredir tartışma konusu olan dijital gelirlerin vergilendirilmesi, uluslararası siyasi baskıların da etkisiyle yeniden şekilleniyor. Türkiye’de alınan son karar ise Dijital Hizmet Vergisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Peki, Dijital Hizmet Vergisinde yeni oranlar neler?

Dijital Hizmet Vergisi oranları düşürülüyor! Trump’ın istediği oldu

Dijital Hizmet Vergisi, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte kademeli bir indirime giriyor. Yeni düzenlemeye göre bugüne kadar yüzde 7,5 olarak uygulanan vergi oranı, 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 5’e düşürülecek. Takvim bununla da sınırlı değil; 1 Ocak 2027’den sonra oran yüzde 2,5 seviyesine kadar gerileyecek. Bu adım, Türkiye’nin dijital ekonomi politikalarında daha esnek bir çizgiye yöneldiğinin işareti olarak görülüyor.

Türkiye’de 2020 yılında yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi, özellikle ABD merkezli teknoloji şirketlerinin tepkisini çekmişti. Apple, Google, Meta, Microsoft ve TikTok gibi küresel firmaların yanı sıra Netflix, Spotify ve dijital oyun platformları bu verginin kapsamına giriyordu. ABD yönetimi geçmişte bu uygulamayı gerekçe göstererek ek gümrük vergileri ve ticari yaptırımlar tehdidinde bulunmuştu.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden gündeme taşıdığı çağrılar, Dijital Hizmet Vergisi uygulayan ülkeler üzerinde baskıyı artırdı. Trump, bu vergilerin kaldırılmaması durumunda yüksek gümrük vergileri ve teknoloji ihracatına sınırlamalar getirilebileceğini açıkça dile getirdi. Türkiye’nin kademeli indirim kararı da bu küresel iklimde atılmış stratejik bir adım olarak yorumlanıyor.

Vergi, dijital ortamda sunulan reklam, içerik ve aracılık hizmetlerinden gelir elde eden şirketleri kapsıyor. Türkiye’de yıllık 20 milyon TL’nin, dünya genelinde ise 750 milyon avronun üzerinde gelir elde eden firmalar bu vergiye tabi tutuluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında Dijital Hizmet Vergisi sayesinde yaklaşık 20 milyar 986 milyon TL gelir elde edildi.

İndirim kararı, yerli teknoloji şirketleri açısından da tartışma yaratmış durumda. Daha önce bazı siyasi aktörler, yerli firmaların küresel devlerle rekabet edebilmesi için verginin oranının artırılmasını savunmuştu. Ancak gelinen noktada Türkiye, uluslararası ticari dengeleri gözeten daha uzlaşmacı bir yol tercih etmiş görünüyor.

