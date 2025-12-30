PUBG Mobile, Türkiye’de mobil oyun ve spor dünyasını aynı potada buluşturan dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Oyun tarafında uzun süredir konuşulan yerel hamleler, bu kez milyonlarca taraftarı doğrudan ilgilendiren özel bir içerikle gündeme geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş PUBG Mobile ile sponsorluk anlaşması imzaladı!

PUBG Mobile, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre Türkiye’nin üç büyük kulübüyle sponsorluk anlaşması yaptı. Bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın resmi formaları oyun içine entegre ediliyor. Böylece mobil oyun dünyasında Türkiye merkezli en geniş kapsamlı spor iş birliklerinden biri hayata geçirilmiş oluyor.

PUBG tarafında oyuncuların en çok dikkatini çeken detay ise içeriklerin erişim şekli oldu. Kulüplere ait formalar, herhangi bir ücret ya da oyun içi satın alma gerektirmeden tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Taraftarlar, tuttukları takımın renklerini karakterlerine giydirerek Erangel haritasında mücadele edebilecek.

PUBG, bu iş birliğiyle yalnızca kozmetik bir yenilik sunmakla kalmıyor; Türkiye’deki güçlü taraftar kültürünü dijital ortama taşıyor. Özellikle genç oyuncular için takım aidiyetinin oyuna yansıtılması, rekabeti daha kişisel ve eğlenceli hâle getiriyor. Bu hamlenin, oyunun Türkiye’deki etkileşim oranlarını ciddi şekilde artırması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Yeni Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunu belli oldu! Hangi oyun ücretsiz? (29-30 Aralık)

PUBG Mobile etkinliği için takvim de netleşmiş durumda. Resmi formalar ve taraftarlara özel koleksiyonlar 29 Aralık itibarıyla oyunda erişime açıldı. Ancak bu içeriklerin sınırlı süreli olacağı özellikle vurgulanıyor. Bu nedenle formaları kalıcı olarak envantere eklemek isteyen oyuncuların geç kalmaması gerekiyor.

PUBG, etkinliğe katılmak isteyen kullanıcıların yalnızca oyunu güncellemelerinin yeterli olacağını belirtiyor. Oyunu henüz indirmemiş olanlar ise uygulama mağazaları üzerinden hızlıca erişim sağlayabilecek. Türkiye pazarına özel bu adım, PUBG Mobile’ın yerel iş birliklerine verdiği önemi de açıkça ortaya koyuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formalarıyla oyun deneyimini sizin için daha keyifli hâle getirdi mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!