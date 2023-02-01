Huawei’den ayrıldıktan sonra yoluna kararlı adımlarla devam eden Honor, sevilen katlanabilir telefonu olan Honor Magic Vs modelini küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Honor’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4’ün tahtını sallamaya geliyor.

Honor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 27 Şubat’ta MWC 2023 etkinliğinde önemli bir tanıtım yapacağını duyurdu. Firma, bu etkinliğinde Galaxy Z Fold 4 rakibi olan üst seviye katlanabilir telefonu Honor Magic Vs modelinin küresel pazar tanıtımını yapacak.

Hatırlatmak gerekirse, cihaz ilk olarak Kasım 2022‘de Çin pazarı için tanıtılmış ve sunduğu özelliklerle büyük ilgi çekmişti. Honor yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra sonunda bu modeli küresel pazara da getirecek.

Tamamen yenilenen bir menteşe tasarımına sahip olan telefon, Qualcomm’un o dönemdeki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile duyurulmuştu. Bu yonga setine 12 GB’a varan bellek kapasitesi ve 512 GB’a varan depolama kapasitesi eşlik ediyordu.

Bluetooth bağlantısıyla cihaza bağlanabilen Magic Pen adında bir kaleme sahip olan cihazın iç ekranı 7.9 inç boyuta sahipti ve 800 nite varan parlaklığa ulaşabiliyordu. 90Hz tazeleme hızına sahip olan iç ekran bu yönüyle biraz eleştirilmişti.

Cihazda bir de 6.45 inç boyutlu OLED panele sahip bir dış ekran bulunuyordu. 120Hz tazeleme hızına sahip olan bu ekranda HDR10+ desteği sunulmuştu. Her iki ekran da 1 milyardan fazla renk sunma kabiliyetiyle öne çıkmıştı.

Sonunda Magic Vs modelini küresel pazarda da göreceğiz. Ancak tanıtımda yer alacak tek cihazın bu olmadığını söylemek mümkün. Öyle ki, yapılan paylaşımda Honor Magic5 serisinin de bu tanıtımda yer alacağını görüyoruz.

Honor Magic5 serisi henüz duyurulmamış bir seri. Cihazlar hakkında bilinenler de oldukça sınırlı. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinde, 120Hz tazeleme destekli bir LTPO OLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine ve gelişmiş bir kamera sistemine yer verilmesi bekleniyor.

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Honor Magic5 serisinin bu özellikleriyle MWC 2023’ün yıldızlarından biri olacağını şimdiden söylemek mümkün. Şubat ayı Android telefon üreticileri için oldukça önemli bir ay olacakmış gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor bu modelleri ülkemize getirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!