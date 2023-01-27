Huawei’den ayrılan ve yoluna emin adımlar ile devam eden Honor, yeni modellerini Türkiye’deki kullanıcılar ile buluşturmaya devam ediyor. Akıllı telefon ve ekosistem ürünlerinde dünyanın her yerindeki kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik ürünlere imza atan firmanın globalde 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan X serisi çok yakında Türkiye pazarında satışa çıkıyor.

Honor’un ürün yelpazesinin önemli bir parçası olan HONOR X serisi, firmanın yıldız ürün kategorilerinden biri. Her nesil yenilik ve atılım konusunda cesur adımların atıldığı bu seride, tüketicilere fiyatına göre mükemmel performans sağlayan cihazların sunulması hedefleniyor.

Bu Ar-Ge merkezinde her ürünün titiz kalite testi için binlerce cihaz kullanılıyor ve bazı cihazlar 24 saat x 365 gün boyunca durmaksızın çalıştırılıyor. Örneğin cihazın düğme testi ele alındığında, HONOR endüstri standardını 200.000 kez basımdan 1 milyon kez basıma çıkarmıştır, bu da 18 yıllık kullanımdan sonra hasar görmeyeceğini garanti edebilir.

Bu yatırımları sayesinde kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik ürünlere odaklanan ve bu ürünlerde daha önce görülmeyen yeniliklere imza atan firma 2023 yılında X serisi başta olmak üzere Türkiye’de yepyeni ürünler ile karşımıza çıkacak.

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Honor son olarak tasarımı ve özellikleriyle öne çıkan, Sony IMX800 sensörünü ilk defa kullanan HONOR 70 modeli ve HONOR Pad 8 gibi uygun fiyata üstün özellikleri bulunan modellerini Türkiye pazarında satışa sunmuş ve kullanıcıların büyük beğenisini toplamıştı.