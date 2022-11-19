Honor, Honor 80 serisini 23 Kasım’da Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Orta sınıf cihazın yanı sıra şirket, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Honor Magic V’ye göre bazı yükseltmelerle gelecek olan Honor Magic Vs katlanabilir akıllı telefonunu da piyasaya sürecek. Şimdi geliştirilmiş katlanabilir cihazın sızdırılan özelliklerine hep beraber göz atalım.

Honor Magic Vs Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

Akıllı telefonun şimdiye kadarki tüm tanıtımlarına ve resmi görüntülerine bakılırsa, tasarım departmanında pek bir şey değişmemiş gibi görünüyor. Arka kısım, dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuyla aynı kalıyor. Honor’un genellikle katlanabilir akıllı telefonlarda ortaya çıkan takılmaları azaltmak için menteşe tasarımını geliştirdiğine dair söylentiler var. Telefona ait sürücünün ayrıca Magic V’e kıyasla daha ince ve hafif olduğu söyleniyor. Ağırlık demişken yeni cihaz, selefine göre hafif olacak. Yeni canavarın 261 gram ağırlığında olduğu söyleniyor.

Serideki ekranın aynı olması bekleniyor. Muhtemelen 6,45 inç boyutlarında, 21:9 en boy oranına ve 120Hz yenileme hızına sahip bir FHD+ çözünürlük sunan bir dış ekrana sahip olacağız. İç ekran ise 2272 x 1984 piksel çözünürlük, 381 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz veya 120Hz yenileme hızı sunan 7,9 inç büyüklüğünde OLED bir panel olabilir. Ekran kilidi olarak cihazın yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ile beraber geleceği tahmin ediliyor.

Teknik özellikler açısından cihazın birkaç değişiklik dışında selefi ile aynı kalması bekleniyor. İlk olarak, işlemci, Snapdragon 8 Gen 1’den Snapdragon 8+ Gen 1’e yükseltilecek. Bu iyileştirmenin, performansta küçük artışlarla birlikte yeni katlanabilir cihazdaki enerji verimliliğini ve termalleri önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor. İkinci yükseltme pil kapasitesindeki ufak artışta olacak. Cihaz, Magic V’deki 4.750mAh’e kıyasla şimdi 5.000mAh bataryaya sahip olabilir. Hızlı şarj ise 66W değerinde, aynı kalacak. Son resmi görüntüler kalem desteğini de ima etti. Ancak iddiaların doğruluğu yüzde 100 değil.

Fotoğrafçılık açısından, arka tarafta 50MP birincil (f/1.9 diyafram açıklığı), 50MP spektral olarak geliştirilmiş (f/2.0 diyafram açıklığı) ve 50MP ultra geniş (f/2.2 diyafram açıklığı) kameralardan oluşan üçlü bir enstantane kurulumu bekleyebiliriz. Özçekimler için, biri ekranın dışında ve diğeri ekranın içinde olmak üzere çift 42MP kamera yeni canavarda barınacak. RAM ve depolama seçeneklerinin 12GB+256GB ve 12GB+512GB olması bekleniyor. Cihaz Android 13 OS ve Magic UI 7.0 yazılımlarını kutudan çıkar çıkmaz çalıştıracak.

Honor Magic Vs Cihazının Fiyatlandırması ve Bulunabilirliği

Honor Magic Vs’nin fiyatlandırması kesinlikle gizli tutuldu. Ancak yeni telefonda çok büyük bir yükseltme görünmediğinden, Honor Magic V’nin lansman fiyatı olan 9.999 Yuan civarında olmasını bekleyebiliriz. Cihazın küresel pazarda kendine yer bulup bulamayacağını ilerleyen günlerde öğreneceğiz.

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