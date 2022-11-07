Honor, Çin’de önemli ürünleri için bir lansman düzenleyeceğini resmen duyurdu. Etkinlik 23 Kasım günü yerel saatle 14:30’da gerçekleşecek. Şirket, yaklaşan etkinlikte hangi cihazları piyasaya sürmeyi planladığını açıkça belirtmedi. Büyük merakla beklenen ürünlerin başında Honor 80 serisi bulunuyor. Markanın önümüzdeki günlerde lansman etkinliğine kadar teaser’ları paylaşmaya başlamasını bekliyoruz.

Honor 80 ve Honor Magic V2, 23 Kasım’da Tanıtılabilir

Raporlar Honor’un Magic V2 katlanabilir telefon ile birlikte Honor 80 serisi akıllı telefonların büyük lansmandaki yıldızlar olacağını iddia ediyor. Markanın etkinlikte Magic UI 7.0’ı da duyurması bekleniyor. Popüler yazar Digital Chat Station da yaklaşan etkinlikte bu üç duyurunun yapılacağını açıkladı. Hatırlarsınız ki, Honor 70 serisi ve Honor Magic V bu yılın başlarında piyasaya sürülmüştü. Yılın son aylarında Honor, serilerin haleflerini kullanıcıların beğenisine sunabilir.

Honor Magic V2 ve Honor 80 Cihazlarının Muhtemel Özellikleri

İddialara göre, Honor Magic V2’nin selefine kıyasla daha ince ve daha hafif bir cihaz olacağı söyleniyor. Öte yandan, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak cihaz, 5.000 mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapılabilir. Selefi çokça beğenilen cihazda fazla bir yükseltme beklenmiyor.

Honor 80 serisine gelirsek, seri ana model, Pro ve Pro+ versiyonlarından oluşacak. Tasarım açısından fazla değişime üğramayacak cihazlar performans olarak bizleri büyüleyebilir. Standart varyantın Dimensity 1080 işlemcisi ile donatılması beklenirken, Pro model gücünü Snapdragon 778G yonga setine borçlu olacak . 80 ve 80 Pro’nun sırasıyla 64MP ve 108MP birincil kamera sensörlerine sahip olacağı söyleniyor. Yeni canavar serinin ayrıca 1.5K esnek kavisli AMOLED bir ekran, 200MP ana lens, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve 200W hızlı şarj ile geleceği söylenen bir Pro+ modeli içereceği bildiriliyor. Şayet söylenenler doğruysa 80 Pro+, piyasadaki dişli cihazlara zorluk çıkaracaktır. Telefonlar ve lansman hakkında bilgilerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: Honor Magic 5, Snapdragon 8 Gen 2 İle Piyasaya Sürülecek