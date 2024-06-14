Katlanabilir akıllı telefon pazarında güçlü bir oyuncu olan Honor, Honor Magic V Flip isimli dikey katlanabilir akıllı telefonunu Çin pazarında tanıttı. Akıllı telefonun ilerleyen günlerde küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor. Detaylara bakalım.

Honor Magic V Flip Neler Sunuyor?

Katlanabilir akıllı telefon ekran tarafında iki adet ekrana sahip sahip. İç tarafta 6.8 inçlik bir ekran bulunuyor. Bu ekran 1.5K çözünürlüğü destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızı sunan ekran 3000 nit tepe parlaklığı da destekliyor. Kapakta ise 4 inçlik bir ekran bulunuyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip ve 2500 nit tepe parlaklığı destekliyor. Her iki ekranda da LTPO AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

Honor Magic V Flip kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefon 66W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4800 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alıyor.

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Kamera tarafında ise Honor Magic V Flip, ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX906 sensörlü bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 50 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.