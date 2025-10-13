OnePlus 15 sahneye çıkmaya hazırlanıyor! Peki bu kez neler değişiyor, bu modelin ekranı neden “dünyanın en gelişmiş ekranı” olarak tanımlanıyor? Şirketin Çin’deki büyük etkinliğine sayılı günler kala, teknoloji tutkunları telefon hakkında sızan bilgilerle adeta yerinde duramıyor. Özellikle yeni nesil OLED panelin getireceği yenilikler, Android tarafında çıtayı bir kez daha yukarı taşıyacak gibi görünüyor.

OnePlus 15 ekranı şaşırtacak! 165Hz ile geliyor!

OnePlus 15, BOE iş birliğiyle geliştirilen üçüncü nesil “Oriental Screen” paneliyle karşımıza çıkacak. Bu özel ekran, 6.78 inç büyüklüğünde BOE X3 OLED yapısıyla geliyor ve tam 165Hz yenileme hızına sahip. Yani kullanıcılar, sadece akıcı değil; gözle fark edilir derecede pürüzsüz bir deneyim yaşayacak.

1.5K çözünürlük sunan panel, parlaklık ve kontrast değerlerinde de sınıfının ötesine geçerek yepyeni bir “ultra-refresh” döneminin kapılarını aralıyor. Şirket Başkanı Li Jie Louis’in açıklamalarına göre OnePlus 15 ekranı, sekiz farklı teknolojik atılım ve dokuz dünya rekoruyla geliyor.

Bu gelişmelerin merkezinde dört ana başlık öne çıkıyor: akıcılık, görüntü kalitesi, karanlıkta izleme performansı ve göz sağlığı. Özellikle TÜV Rheinland tarafından onaylanan “Smart Eye Protection 5.0 Gold” sertifikası, uzun süreli kullanımlarda bile göz konforunu koruyacak.

Yeni panelin en dikkat çeken özelliği ise donanım seviyesinde 1 nit parlaklığa ulaşabilmesi. Bu, karanlık ortamlarda bile ekranın hem net hem de gözü yormayan bir görüntü sunacağı anlamına geliyor. Android tarafında bu düzeye ulaşan ilk ekranın telefonda bulunması, markanın yenilik konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.

Türkiye’de de merakla beklenen yeni OnePlus, özellikle oyun tutkunları ve yüksek performans isteyen kullanıcılar için tam bir amiral gemisi adayı. Bu model, sadece donanımıyla değil, sunduğu ekran kalitesiyle de 2025’in en çok konuşulan cihazlarından biri olacak gibi duruyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni OnePlus 15 ekran teknolojisi, akıllı telefon dünyasında gerçekten bir devrim yaratabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve en güncel teknoloji haberleri için bizi takip etmeyi unutmayın!