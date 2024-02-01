Geçtiğimiz ay, Snapdragon 8 Gen ile güçlendirilmiş Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro amiral gemisi telefonları Çin’de tanıtıldı. Ancak, serinin en üst düzey cihazı olan Honor Magic 6 RSR Porsche Design henüz resmiyet kazanmış değil. Çin’den gelen güvenilir bir sızıntı, cihazın lansman zamanını ve özelliklerini ortaya çıkardı. Honor Magic 6 RSR Porsche Design, Huawei’nin bir sonraki amiral gemisi olan Huawei P70 Art rakibi olmaya hazırlanıyor.

İçindekiler Honor Magic 6 RSR Porsche Design Tasarımı ve Özellikleriyle Huawei P70 Art Rakibi Olacak

Honor Magic 6 RSR Porsche Design Tasarımı ve Özellikleriyle Huawei P70 Art Rakibi Olacak

Honor Magic 6 RSR Porsche Design, Magic 6 serisi ile birlikte resmiyet kazanan Honor Magic V2 RSR Porsche Design katlanabilir telefonun ardından Honor ve Porsche Design iş birliğiyle geliştirilen ikinci cihaz olacak. Sızıntıya göre, Magic 6 RSR Porsche Design Mart ayında piyasaya sürülecek ve Huawei P70’e direkt rakip olacak.

Huawei P70 serisi, muhtemelen Kirin 9000s yonga seti veya aynı yonga setinin güncellenmiş bir sürümü ile güçlendirilecek. Raporlar, serinin tepesinde yer alan Huawei P70 Art modelinin 50 megapiksel Sony LYT-900 kamera sensörüne sahip olacağını ortaya koydu. Aynı kamera, yakında çıkacak Oppo Find X7 Ultra, Xiaomi 14 Ultra ve Vivo X100 Ultra gibi telefonlarda da bulunacak.

Honor Magic 6 RSR Porsche Design ise Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak. Öne çıkan diğer bir özellik ise cihazın bir inçlik OmniVision OV50K kamera sensörüne sahip olması olacak. Ancak, bu noktada diğer ayrıntılar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Benzer kamera sensörünün standart Huawei P70 modelinde de bulunacağı söyleniyor.

Sızıntıya göre, Magic 6 RSR Porsche Design ile aynı zamanda serinin bir diğe tepe modeli olan Honor Magic 6 Pro Plus modelinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, Pro Plus modelinin özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bu gelişmeler, Honor’un ve Porsche Design’ın ortaklaşa geliştirdiği cihazların piyasada nasıl bir yer edineceğine dair merakı artırıyor. Mart ayında gerçekleşmesi beklenen lansman ile bu modellerin ne gibi özellikler sunacağı ortaya çıkacaktır. Bizler de Honor ve Porsche Design işbirliğinin nereye varacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor cephesinin yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!