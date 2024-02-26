HONOR, geçtiğimiz ay Çin’de duyurduğu ve büyük ilgi gören akıllı telefonu HONOR Magic 6 Pro modelini Barselona’da düzenlenen MWC 2024 etkinliğinde global pazarlar için tanıttı. Bu yeni cihaz, özellikle dikkat çeken bir dizi yenilikçi özellikle donatılmış durumda. 1299 Euro’dan satışa sunulacak olan bu canavarın özelliklerine gelin yakından bakalım.

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HONOR Magic 6 Pro, dört kavisli kayan ekrana sahip ve 6,8 inçlik 120 Hz tazelemeli OLED LTPO Uyarlanabilir Dinamik Yenileme Hızı sunuyor. Bu, kullanıcılara akıcı bir deneyim sağlarken, 5000 nit’e kadar ulaşabilen tepe parlaklığı ve Dolby Vision desteği ile muhteşem bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca, dünyada ilk kez kullanılan nanokristal camı sayesinde, cihaz düşmelere karşı 10 kat daha dayanıklı hale geliyor.

Kamera konusunda da iddialı olan HONOR Magic 6 Pro, 50 megapiksel ana kamera ve f/1,4-f/2,0 ultra geniş akıllı değişken diyafram açıklığına sahip. Ayrıca, 1/1,49 inç 180 megapiksel periskop telefoto lense sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu, kullanıcıların yaratıcılıklarını sınırlamadan mükemmel fotoğraflar çekmelerine imkan tanıyor.

Performans açısından da üst seviyede olan HONOR Magic6 Pro, 12 GB RAM’e sahip Snapdragon 8 Gen 3 SoC tarafından destekleniyor ve Magic UI 8.0 işletim sistemini çalıştırıyor. Ayrıca, pil ömrünü artırmak için HONOR E1 pil yönetim yonga seti ve HONOR İkinci Nesil Silikon Karbon Pil ile donatılıyor.

Cihazın güç konusunda da iddialı olduğunu belirtmek gerekir. 5600mAh pil, -20°C’de bile yalnızca %10 pil seviyesiyle kullanılabiliyor. Ayrıca, 80W HONOR Kablolu Süper Şarj ve 66W HONOR Kablosuz Süper Şarj özelliği sayesinde kullanıcılar, HONOR Magic6 Pro’yu sadece 40 dakikada %100’e kadar şarj edebiliyorlar. Genel olarak, HONOR Magic6 Pro, yenilikçi tasarımı, güçlü performansı ve etkileyici kamera özellikleriyle teknoloji tutkunlarının beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Global pazarda büyük ilgi görmesi beklenen bu cihaz, mobil teknoloji dünyasında yeni bir çığır açabilir.

İçindekiler HONOR Magic 6 Pro Özellikleri

HONOR Magic 6 Pro Özellikleri