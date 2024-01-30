Honor Magic 6 global pazara gelmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda Çin’de tanıtılan ve Honor Magic 6 ile Honor Magic 6 Pro modellerinden oluşan Magic 6 serisi ve Honor Magic V2 RSR katlanabilir telefonuyla dikkatleri üzerine çeken Honor cephesi, Magic V2 RSR’ın da yer alacağı Honor Magic 6 global lansman duyurusunu yaptı. İşte Honor Magic 6 global çıkış tarihi.

Honor Magic 6 Global Pazara Çıkacak, İşte Tarih

Honor, önümüzdeki ay İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) yer alacağını doğruladı. MWC, bu yıl 26 Şubat – 29 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ve Honor, 25 Şubat’taki etkinlikte heyecan verici duyurular yapacak.

Honor’un yerel saatle 14:00’te düzenleyeceği etkinlikte, Magic 6 serisi akıllı telefonları ve Magic V2 RSR katlanabilir telefonları tanıtılacak. Honor Magic 6 serisi, standart ve Pro modellerden oluşuyor ve ayrıca Magic 6 Lite modeli de mevcut. Magic V2 RSR Porsche Design ise ünlü otomobil üreticisi Porsche ile özel bir işbirliğinin ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Honor Magic 6 global lansmanında, cihazların Çin’de tanıtılan versiyonlarının hiçbir değişim geçirmeden küresel pazara gelmesini bekliyoruz. Magic 6 serisi ikilisi, güçlü bir performans sunmak için 16GB’a kadar RAM ve 1TB depolama alanıyla donatılmış Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak.

Ayrıca, 6,8 inç kavisli AMOLED ekranları, yüksek parlaklık seviyeleri ve etkileyici kamera sistemleriyle dikkat çekecekler. Özellikle Honor Magic 6 Pro modeli, değişken diyafram açıklığı ve yüksek çözünürlüklü lenslerle donatılmış dairesel bir kamera modülüne sahip olacak.

Magic V2 RSR ise Honor ve Porsche Design işbirliğinin bir ürünü olarak öne çıkıyor. Şık bir tasarıma sahip olan telefon, aerodinamik bir gövdeye ve çizilmelere karşı dayanıklı bir dış ekran camına sahip. Temel özellikleri, standart model ile aynı olacak ve kullanıcılara benzersiz bir katlanabilir telefon deneyimi sunacak.

Honor X9b akıllı telefonunu da 15 Şubat’ta Hindistan’da piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu, markanın küresel pazarlardaki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlayan adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu modeli bazı pazarlarda Honor Magic 6 Lite adıyla görmemiz olası.

MWC 2024 etkinliği ve yeni ürün duyuruları, teknoloji tutkunları için heyecan verici bir dönemi işaret ediyor. Honor Magic 6 global lansmanı ile şirketin globaldeli akıllı telefon portföyü de genişleyecek. Honor’un yenilikçi yaklaşımı ve iddialı ürünleri, mobil teknoloji dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor cephesi tanıtımda bir sürpriz yapacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!