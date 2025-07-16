Honor, yeni X70 akıllı telefonunun yanı sıra, kablosuz kulaklık pazarındaki iddiasını artıran yeni Honor Earbuds A Pro modelini de duyurdu. Bu yeni kablosuz kulaklık, ekstra lüks özelliklerden ziyade, kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu temel özellikleri uygun bir fiyata sunmaya odaklanıyor. Özellikle güçlü aktif gürültü engelleme (ANC) yeteneği ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Honor Earbuds A Pro Neler Sunuyor?

Honor Earbuds A Pro, fiyat segmentinin çok ötesinde bir aktif gürültü engelleme performansı sunuyor. Tam 49 dB derinliğindeki ANC özelliği, dış dünyadaki gürültüyü etkili bir şekilde izole ederek müziğinize veya görüşmelerinize odaklanmanızı sağlıyor. Honor ayrıca, yapay zeka destekli gürültü azaltma teknolojisi sayesinde telefon görüşmelerinde ses netliğini artırdığını iddia ediyor.

Ses kalitesinin merkezinde, 12.4 mm’lik dinamik sürücüler yer alıyor. Honor’un “dalgalanan ses” ve “saf orijinal ses” için özel olarak ayarladığını belirttiği bu sürücüler, zengin bir dinleme deneyimi vaat ediyor. Şaşırtıcı bir şekilde, bu fiyat segmentinde nadir görülen uzamsal ses desteği de kulaklığın özellikleri arasında.

Pil ömrü ise kulaklığın en iddialı olduğu alanlardan biri. Tek bir şarjla 9 saat kesintisiz kullanım sunan Honor Earbuds A Pro, şarj kutusuyla birlikte bu süreyi toplamda 42 saate kadar çıkarıyor. Sadece 10 dakikalık hızlı bir şarj ile 3 saatlik kullanım imkanı sunması da günümüzün hızlı yaşam temposu için büyük bir avantaj. IP54 sertifikası, dokunmatik kontroller ve kayıp kulaklık bulma gibi özellikler de unutulmamış.

Honor Earbuds A Pro Teknik Özellikleri

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 49 dB

49 dB Sürücü: 12.4 mm Dinamik Sürücü

12.4 mm Dinamik Sürücü Ses Teknolojisi: Uzamsal Ses Desteği

Uzamsal Ses Desteği Pil Ömrü (Tek Şarj): 9 Saat

9 Saat Pil Ömrü (Toplam): 42 Saat (Şarj kutusu ile)

42 Saat (Şarj kutusu ile) Hızlı Şarj: 10 dakika şarj ile 3 saat kullanım

10 dakika şarj ile 3 saat kullanım Dayanıklılık: IP54 Toz ve Sıçramalara Karşı Koruma

IP54 Toz ve Sıçramalara Karşı Koruma Bağlantı: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Ağırlık: 5.3 gr (tek kulaklık)

5.3 gr (tek kulaklık) Diğer Özellikler: Dokunmatik Kontroller, Hızlı Eşleştirme

Honor Earbuds A Pro Ne Kadar?

Beyaz, mor ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen Honor Earbuds A Pro, inanılmaz derecede rekabetçi bir fiyat etiketine sahip. Bu uygun fiyatlı kulaklık, Çin’de 149 Yuan (yaklaşık 20 Dolar) fiyatla satışa sunuldu. Ürün, Honor’un Çin’deki resmi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

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