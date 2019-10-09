Akıllı Telefonlar
Honor, dünyada en hızlı büyüyen akıllı telefon markası oldu!
Honor, Huawei’nin alt markası olarak çıktığı yola liderleşmiş bir şirket olarak devam ediyor. Gelen son veriler bunu kanıtlar nitelikte görünüyor.
İlginizi çekebilir: Huawei fiyatlarına ne oluyor?
Honor, Huawei’nin aksine Amerika merkezli bir şirket. Akıllı telefon piyasasına, daha orta ölçekli cihazlar yaratmak için adım atmışlardı. Keza da amaçlarına ulaştılar. Şirket, kurulduğu 2013 yılından beri çok ilgi gösterilir oldu ve sektörde yerini korumaya devam etti.
Yayınlanan rapora göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde Amerikalı şirket Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Finlandiya, İtalya, Fransa ve Ukrayna’da en yüksek pazar payına sahip beş firmadan biri oldu.
Genç kullanıcıları hedef kitlesi seçen firma, 2019‘un ilk çeyrek rakamlarını duyurmuş oldu. Çin dışındaki küresel satışlarında, geçen yılın aynı dönemindeki rakamlara oranla %44 arttırdı.
Firma, Rusya’da lider konuma yükselirken, Orta Doğu’da pazar payını önemli ölçüde arttı.
HONOR 20, 14 günde 1 milyon adeti aştı!
Dünyanın ilk dinamik holografik tasarıma sahip cihazı olan, yapay zeka destekli 48 megapiksel çözünürlüğe sahip dört kameralı yapıyı içinde barındıran Honor 20, sadece 14 günde dünya çapında bir milyon adetten fazla sattı.
Honor 20 Pro, toplam satış adedi bakımından piyasaya sürülmesi itibariyle (satışa sunulduğu dakika) 15 milyon ABD dolarını geçti. Honor View 20 ise global çapta 1,5 milyon adet satmıştı.
Akıllı Telefonlar
Nokia 8.1, Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı!
Nokia 8.1, ilk büyük güncellemesi olan Android 10 kullanıcılarına gönderilmeye başlandı. Saf arayüz kullanan cihazda çarpıcı yenilikler gözlemleniyor.
İlginizi çekebilir: Realme X2 Pro ekran özellikleri ortaya çıktı!
HMD merkezli İskandinav üreticinin, bazı cihazların 2019’un sonunda güncelleme gönderme sözü vermişti. HMD, Nokia 8.1 cihazlara resmi güncellemeleri dağıtmaya başladı.
Daha önce şirket, bu cihazların bir kısmını Android 10 betaya dahil etmişti ve kullanıcılardan çeşitli dönütler almıştı. Cihazlara OTA (Over the Air) yoluyla gönderilen güncelleme büyük diyebileceğimiz boyutlara sahip.
Yayınlanan güncellemeyle birlikte, karanlık mod, yeni sistem içi jestler ve mesajlara akıllı cevap vermenizi sağlayan birçok özelliği beraberinde getiriyor. Eylül ayı güvenlik yaması da geliştirmeye dahil edilmiş. Güncellemeyle ilgili daha detaylı bilgiye, aşağıda yer alan görselden edinebilirsiniz.
Kullanıcılar, cihazlarına gelen OTA bildirimiyle ulaştığını raporluyorlar. Yani, bir Nokia 8.1’e sahipseniz, Ayarlardan güncellemeyi kontrol etmenizi öneriyoruz. Eğer güncelleme size ulaşmadıysa, sabırlı olun. Çünkü bazı operatörlerün yükseltmeleri göndermeleri daha uzun sürebiliyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X2 Pro ekran özellikleri ortaya çıktı!
Realme X2 Pro modelinin ekranının 135 Hz tazeleme hızına sahip olduğu ve süper hızlı ekran altından parmak izi okuma özelliğiyle geleceği ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Redmi 8, çift kamera ve beş bin mAh bataryayla duyuruldu!
Realme X2 Pro ekran özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi Realme‘nin 15 Ekim‘de tanıtacağı yeni amiral gemisi cihazı X2 Pro hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Şirketin Weibo’daki resmi sayfasından yapılan son paylaşımla telefonun ekranının 135 Hz tazeleme hızına sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca süper hızlı ekrandan parmak izi okuma özelliği sayesinde telefon, okuma işlemini sadece 0.23 saniyede gerçekleştirebilecek.
Telefonun gücünü Qualcomm‘un sekiz çekirdekli yeni nesil üst seviye işlemcisi Snapdragon 855 Plus‘tan alması bekleniyor. Ayrıca yüksek ekran tazeleme hızına sahip ekranı sayesinde kullanıcılara daha akıcı bir oyun deneyimi sunacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 8, çift kamera ve beş bin mAh bataryayla duyuruldu!
Redmi 8, orta kesime hitap eden Snapdragon 439 işlemcisi, 5.000 mAh pil gücü ve çift kamerasıyla duyuruldu. Peki daha neler sunuyor?
İlginizi çekebilir: Apple, iPhone 11 serisinin Türkiye fiyatlarını resmen duyurdu!
Xiaomi’nin orta-alt seviyeye konumlandırdığı yeni nesil akıllı telefonu tüm detaylarını bu yazımızda önünüze seriyoruz.
Konumlandırıldığı klasman itibariyle benzer özellikler gösteren cihaz Xiaomi’nın “Auro Mirror Dizayn” olarak isimlendirdiği cam gövdeyle, sevenlerinin merakına sunuluyor.
Ön tarafta, 6.22 inç HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD bir panel tercih edilmiş. Ekranda yer alan 8 megapiksel F/2.0 odak açıklığına sahip öz çekim kamerası, tasarıma şıklık katan damla çentikte konumlandırılmış.
Arka tarafa baktığımızda, F/1.8 Sony IMX 363 sensöründen gücünü alan kamera görüyoruz. Bu kameralar, 1.4 mm pixel boyutlarında görüntü sunabiliyor. İkinci kamera ise, iki megapiksel çözünürlüğe sahip derinlik sensörünü içinde barındırıyor.
Cihazda ayrıca, yapay zeka teknolojilerinden de mahrum bırakılmamış. Manzaralar, bitkiler, köpekler gibi 33 farklı sahneyi ayırt edebilen sahne belirleme özelliği de Redmi 8’in içerisinde mevcut.
Cihazda, tek üzücü unsur güvenlik teknolojileri tarafından geliyor. Parmak izi sensörü, cihazın arka tarafında konumlandırılıyor. Açıkçası Xiaomi’nin ekrana yer açmak için böyle bir hamle yaptığı aşikar. Fakat, bu yıl orta seviye cihazlarda bile yer etmeye başlamış, ekran altı parmak izi teknolojisini bu cihazda da görmek isterdik.
Donanım tarafına gelecek olursak, cihaz Redmi 8A’da gördüğümüz Snapdragon 439 işlemcisinden gücünü alıyor. Ancak, şu anlık 4G RAM ve 64 GB genişletilebilir hafıza seçeneğiyle cihazı satın alabiliyorsunuz.
Batarya ömrüyle göz alan cihazda, beş bin mAh bir pil hücresi tercih edilmiş. Bu pil, 18W hızlı şarj destekliyor. Fakat kutunun içerisinden 10W destekli bir adaptör çıkacak.
FM Radyo, 3.5mm kulaklık çıkışı, ınfrared sensör ve P2i düşmelere karşı dayanaklılıkta diğer dahil edilenlerin arasında yer alıyor.
Redmi 8, Safir Mavi, Oniks Siyah ve Yakut Kırmızı renkleriyle 112 dolar seviyesinden satışa başlayacak. Ürünün, Hindistan pazarına 12 Kasım’da çıkması bekleniyor. Satışlar Mi.com ve Flipkart üzerinden yapılacak.