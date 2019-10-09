Honor, dünyada en hızlı büyüyen akıllı telefon markası oldu!

Honor, Huawei’nin alt markası olarak çıktığı yola liderleşmiş bir şirket olarak devam ediyor. Gelen son veriler bunu kanıtlar nitelikte görünüyor.

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Honor, Huawei’nin aksine Amerika merkezli bir şirket. Akıllı telefon piyasasına, daha orta ölçekli cihazlar yaratmak için adım atmışlardı. Keza da amaçlarına ulaştılar. Şirket, kurulduğu 2013 yılından beri çok ilgi gösterilir oldu ve sektörde yerini korumaya devam etti.

Yayınlanan rapora göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde Amerikalı şirket Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Finlandiya, İtalya, Fransa ve Ukrayna’da en yüksek pazar payına sahip beş firmadan biri oldu.

Genç kullanıcıları hedef kitlesi seçen firma, 2019‘un ilk çeyrek rakamlarını duyurmuş oldu. Çin dışındaki küresel satışlarında, geçen yılın aynı dönemindeki rakamlara oranla %44 arttırdı.

Firma, Rusya’da lider konuma yükselirken, Orta Doğu’da pazar payını önemli ölçüde arttı.

HONOR 20, 14 günde 1 milyon adeti aştı!

Dünyanın ilk dinamik holografik tasarıma sahip cihazı olan, yapay zeka destekli 48 megapiksel çözünürlüğe sahip dört kameralı yapıyı içinde barındıran Honor 20, sadece 14 günde dünya çapında bir milyon adetten fazla sattı.

Honor 20 Pro, toplam satış adedi bakımından piyasaya sürülmesi itibariyle (satışa sunulduğu dakika) 15 milyon ABD dolarını geçti. Honor View 20 ise global çapta 1,5 milyon adet satmıştı.