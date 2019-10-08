Huawei fiyatlarına ne oluyor?

Son dönemde bazı Huawei akıllı telefonlarında önemli derecede bir zamlamma söz konusu. Biz de bu videoda, zamlanan modellerin yakın geçmişteki fiyat hareketlerine yakından baktık.

Zamlanan modeller hangileri?

Geçtiğimiz 3 aylık periyotta önemli derecede zamlanan iki akıllı telefon var. Huawei Mate 20 Pro ve P20 Pro.

Baktığımız zaman geçtiğimiz Ağustos ayında 4800 TL‘ye kadar düşen Mate 20 Pro şu anda 6300 TL seviyelerine kadar çıkmış durumda. Öte yandan benzer bir durum P20 Pro için de geçerli. Zira fiyatı 3999 TL’ye kadar düşen modelin fiyatı bugün 5.699 TL seviyelerine kadar çıkmış durumda.

Öte yandan Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite ve Huawei P20 gibi modellerde böyle bir durum söz konusu değil. Hatta bu modellerde son dönemde ufak da olsa fiyat düşüşlerinin olduğunu görüyoruz.

Fiyat artışları ile ilgili iki teori var. Bunlardan ilki ÖTV zammının yeni stoklarla birlikte fiyatlara yansıması. Bir diğeri ise ABD ile başı dertte olan Huawei’nin bazı modellerde zam yapmış olabileceği. Eğer Huawei Türkiye’den konu ile ilgili bir açıklama gelirse, buradan size duyuracağız.