Honor Band 5 görseli ve özellikleri sızdırıldı!

Akıllı bileklik kategorisinde uzun zamandır kendine yer ayıran Honor, yeni modeli olan Honor Band 5’e ait tasarımı ve özelliklerini sızdırdı. Honor CEO’su Zhao Ming, şirketin yeni akıllı bilekliği Honor Band 5 ile ilgili birçok detayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

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Zhao Ming’in verdiği bilgilere göre Honor Band 5, kanınızdaki oksijen seviyesini, halsizlik ve yorgunluk durumunuzu, uyku durumunuzu ve hatta baş dönmesi yaşayıp yaşamadığınızı bile tespit edebilecek. Akıllı bileklik Tabii ki adım sayma, uyku takibi gibi standart özellikler de yerini koruyor.

Honor’ın yeni akıllı bilekliği, ilk bakışta tasarım olarak önceki nesil olan Honor Band 4 ile benzer bir görüntü sergiliyor. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan Honor Band 5’in önceki Honor Band modellerinden alışık olduğumuz yuvarlak dokunmatik butonunun cihazın en ikonik tasarım detayı göze çarpıyor.

Şirket, 23 Temmuz tarihinde yapılacak etkinlikte tanıtılacak olan Honor 9X ve 9X Pro ile birlikte akıllı bileklik modeli Honor Band 5’i de tanıtması bekleniyor. Modelin fiyatı hakkında bilgi bulunmuyor ancak bütçe dostu olacağı tahmin ediliyor.