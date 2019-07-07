Huawei yöneticisine göre Hongmeng OS; Android’e göre daha hızlı

Hongmeng OS, Huawei tarafından 2012 yılından beri geliştirilen bir işletim sistemidir. Son dönemlerde Huawei, kendi işletim sistemini geliştiriyor olsa da Android ile bağlılığını koparmak istemiyordu.

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Donald Trump, ABD’li firmaların Huawei’ye satış yapmasına izin vermiş olmasına karşın firma hala ABD Ticaret Bakanlığında kara listede yer alıyor. Huawei’nin kurucusu ve yöneticisi Ren Zhengfei geçtiğimiz günlerde Fransız dergisi Lepoint’e konuştu ve firmanın Android’e olan bağımlılığı azaltmak istediğini söyledi. Bununla birlikte Android ile bir olmadığını ve ev eşyalarından sürücüsüz otomobillere kadar kullanılabileceğini açıkça ortaya koydu. Bir önceki rapor Hongmeng OS işletim sisteminin Android’e kıyasla %60 daha hızlı olduğunu öne sürüyordu. Ren Zhengfei işletim sisteminin işlem gecikmesinin 5 milisaniye‘den daha kısa sürdüğünü belirtti. Bu yalnızca Android’den değil IOS’tan da “muhtemelen” daha hızlı olacağını söyledi.

Zhengfei, Huawei’nin yeni bir uygulama mağazası geliştireceğini ve firmanın bu konuda mücadele edeceği bir alan olduğunu kabul ediyor. Ve geliştiricilerin Android ile IOS platformlarına ne kadar kendilerini adadığını belirtiyor. Huawei Teknolojileri Tüketici İşleri Grubu’nun yöneticisi Richard Yu, Hongmeng OS için bu yıl sonbaharda görücüye çıkmasını hedefliyor. Eğer bir aksilik çıkmazsa 2020’nin başlarında Çin’de çıktığını bile görebiliriz. Sonbaharda tanıtılacağını göz önünde bulundurursak Mate 30 serisi Hongmeng işletim sistemi ile birlikte gelebilir.

H uawei gelecek yıl en büyük akıllı telefon üreticisi olamayacağını kabul ediyor

Huawei’nin Batı Avrupa’daki Tüketici İş Grubu Başkanı Water Ji’nin yapmış olduğu ropörtajda bir bilginin doğruluğunu kesinleştirmişti. Huawei bu yıl gelen yasaklar olmasaydı akıllı telefon üretiminde Samsung’u geçeceğini düşünüyordu. Bu durum 2016 yılından beri amaçlanan bir durumdu. Ancak yıl içerisinde gelişen durumlardan ötürü geçemeyeceği firma tarafından da kabullenilmiş durumda.

Huawei bir yıl önce 104.1 milyon satış elde ederek Samsung ve Apple’dan sonra üçüncü en büyük üretici konumuna gelmişti. Firma 2018 yılının sonuna kadar toplam 206 milyon satış elde etmişti. Bu yıl ocak ayından mart ayına kadar %50.3 artışla 59 milyon cihaz sevk etti ve Samsung’tan sonra sırayı alması muhtemeldi. Şuan Huawei hakkında uluslararası teslimatta %40 veya %60 oranında bir düşüş bekleniyor. Bu da 2019 yılı için toplamda 140 veya 160 milyon arası telefon gönderimi anlamına geliyor.