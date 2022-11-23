Honor 80 serisinin ve katlanabilir Magic Vs’nin büyük lansmanından bir gün önce Honor, Android 13 tabanlı MagicOS 7.0’ı duyurdu. Yeni sürüm, Magic UI 6.2’nin yerini alıyor ve gelecek tüm Honor telefonlarında bulunacak. MagicOS, birkaç dikkate değer özellik ile görsel revizyon getiriyor.
MagicOS 7.0, düz simgeler, akıcı animasyonlar ve tüm kullanıcı arabiriminde kullanılan yeni Honor Sans yazı tipi ile daha akıcı bir tasarıma sahip. Ana ekran artık kolayca erişilebilen daha büyük klasörleri barındırıyor. Yeni widget’lar daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlıyor. Honor ayrıca yerleşik olarak gelen yeni bir video düzenleyiciyi de tanıttı.
MagicRing, MagicOS cihazları ve diğer Honor dizüstü bilgisayarlar ve tabletler arasında sorunsuz dosya aktarımı, akıllı pano, arama ve bildirim yönetimi için yeni bir özellik. Katlanabilirler, bölünmüş ekran klavyesi, akıllı pencere öğesi ve görev yöneticisi desteğinin ek avantajlarından yararlanabiliyor. Magic Text ise resimlerdeki metni tanıyan ve kullanıcıların metni tarayıp PDF’ye kaydetmesine olanak tanıyan başka bir yenilik.
Honor OS TurboX, daha hızlı uygulama başlatma ve optimize edilmiş sistem düzeyinde güç tüketimi yönetimi vaat ederken MagicGuard sistem, gizlilik koruması ve finansal güvenlik yönleriyle ilgilenir ve ayrıca cihazları kötü amaçlı yazılımlara karşı korur.
Honor, Çin’de MagicOS 7.0 güncellemesini alacak cihazların ilk listesini de paylaştı. Cihaz listesi özel olarak Çin’e yöneliktir ve küresel lansman programı ve listesi zamanında paylaşılacaktır.
İçindekiler
Honor MagicOS 7.0’a uygun cihazlar ve lansman programı:
Aralık 2022
- Honor Magic V
- Honor Magic 3 Ultimate Edition
- Honor Magic 3 Pro
- Honor Magic 3
- Honor V40
Ocak 2023
- Honor Magic 4 Supreme Edition
- Honor Magic 4 Pro
- Honor Magic 4
Şubat 2023
- Honor 70 Pro+
- Honor 70 Pro
- Honor 70
Mart 2023
- Honor 60 Pro
- Honor 60
- Honor 50 Pro
- Honor 50
Nisan 2023
- Honor X40 GT
Mayıs 2023
- Honor V40 Light Luxury Edition
- Honor X40
- Honor X30