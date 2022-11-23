Honor 80 serisinin ve katlanabilir Magic Vs’nin büyük lansmanından bir gün önce Honor, Android 13 tabanlı MagicOS 7.0’ı duyurdu. Yeni sürüm, Magic UI 6.2’nin yerini alıyor ve gelecek tüm Honor telefonlarında bulunacak. MagicOS, birkaç dikkate değer özellik ile görsel revizyon getiriyor.

MagicOS 7.0, düz simgeler, akıcı animasyonlar ve tüm kullanıcı arabiriminde kullanılan yeni Honor Sans yazı tipi ile daha akıcı bir tasarıma sahip. Ana ekran artık kolayca erişilebilen daha büyük klasörleri barındırıyor. Yeni widget’lar daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlıyor. Honor ayrıca yerleşik olarak gelen yeni bir video düzenleyiciyi de tanıttı.

MagicRing, MagicOS cihazları ve diğer Honor dizüstü bilgisayarlar ve tabletler arasında sorunsuz dosya aktarımı, akıllı pano, arama ve bildirim yönetimi için yeni bir özellik. Katlanabilirler, bölünmüş ekran klavyesi, akıllı pencere öğesi ve görev yöneticisi desteğinin ek avantajlarından yararlanabiliyor. Magic Text ise resimlerdeki metni tanıyan ve kullanıcıların metni tarayıp PDF’ye kaydetmesine olanak tanıyan başka bir yenilik.

Honor OS TurboX, daha hızlı uygulama başlatma ve optimize edilmiş sistem düzeyinde güç tüketimi yönetimi vaat ederken MagicGuard sistem, gizlilik koruması ve finansal güvenlik yönleriyle ilgilenir ve ayrıca cihazları kötü amaçlı yazılımlara karşı korur.

Honor, Çin’de MagicOS 7.0 güncellemesini alacak cihazların ilk listesini de paylaştı. Cihaz listesi özel olarak Çin’e yöneliktir ve küresel lansman programı ve listesi zamanında paylaşılacaktır.

Honor MagicOS 7.0’a uygun cihazlar ve lansman programı:

Aralık 2022

Honor Magic V Honor Magic 3 Ultimate Edition Honor Magic 3 Pro Honor Magic 3 Honor V40



Ocak 2023

Honor Magic 4 Supreme Edition Honor Magic 4 Pro Honor Magic 4



Şubat 2023

Honor 70 Pro+ Honor 70 Pro Honor 70



Mart 2023

Honor 60 Pro Honor 60 Honor 50 Pro Honor 50



Nisan 2023

Honor X40 GT



Mayıs 2023

Honor V40 Light Luxury Edition

Honor X40

Honor X30