Honor 8X 15 milyon satış rakamına ulaştı

Honor 8X dokuz ayda 15 milyon satış rakamına ulaştı. Kirin 710 işlemciye sahip cihaz dört aydır Çin’de en çok satan akıllı telefon olmayı başardı.

İlginizi çekebilir : Galaxy Note 10 neler getirecek? Sızıntıları konuştuk!

Honor 8X dört aydır en çok satan akıllı telefon oldu

Huawei geçtiğimiz yıl orta segment için geliştirdiği yeni işlemcisi Kirin 710’u duyurmuştu. İki ay sonra ise Honor, Kirin 710 işlemciyi barındıran akıllı telefonu Honor 8X modelini tanıttı. Büyük ekranı ve geniş kapasiteye sahip bataryası ile cihaz oldukça ilgi gördü. Özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefon kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaştı. Cihaz Çin’de online alışverişlerde dört aydır en çok satan akıllı telefon konumunda. Ön tarafta çentik tasarım kullanılan cihazın satışından 173 gün sonra 10 milyon satış rakamına ulaşmayı başardı. Bugün ise Kirin 810 toplantısında konuşan Honor yöneticisi, cihazın satışının 15 milyonun üzerinde olduğunu belirtti.

Satış sayısı baz alındığında Honor 8X şirketin resmi olarak sattığı en başarılı cihaz. Ayrıca,şirket başkan yardımcısı Xiong Junmin, cihazın dünya genelinde satışının 9 aydır olduğunu belirtti. Bu rakam ile cihaz yalnızca bölgesel satış rekorları kırmadı. Pekin merkezli bir Çin e-ticaret sitesi olan JD.com üzerinde de satılan cihaz 618 alışveriş festivali boyunca en çok satılan akıllı telefon olmayı başardı. Serinin yeni cihazı Honor 9X’in ise 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek etkinlik ile tanıtılacak. Yeni cihazın Kirin 810 işlemci ile piyasaya çıkması öngörülüyor.